Hrvaški menihi in srbski plenilci starlet s cajk

Nemci so že spakirali kovčke, enako Belgijci. Nemci so se licemersko ukvarjali z vsemi mogočimi mavričnimi sporočili, kot da pred dvanajstimi leti, ko je bil Katar izbran za prireditelja 22. svetovnega prvenstva, ne bi vedeli, na kakšni kulturni in civilizacijski ravni deluje vahabitska islamska država, sicer polna naftnih milijard. Belgijce so pretresale notranje razprtije, dišalo je po trku nacionalizma Valoncev (Eden Hazard) in Flamcev (Kevin De Bruyne). Vloga mirovnika je pripadla »koloniziranemu« Romeluju Lukakuju, ki prihaja iz Konga. Hrvati, svetovni podprvaki, so z uvrstitvijo v osmino finala zgolj potrdili svojo vrednost in veličino v najmočnejši svetovni konkurenci. V primerjavi s Srbi so kot menihi. Hrvaški vzhodni »bratje« Srbi so, tudi če se jim je petkova ponujena priložnost proti »albanski« Švici izšla, plesali in živeli v razdiralnem vzdušju. Gre za klasični trk kultur.