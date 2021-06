Po trilerju z osmimi goli v četrtfinale še Španija

Pablo Sarabia je bil strelec izenačujočega gola, po katerem je Špancem le odleglo. FOTO: Wolfgang Rattay/AFP

Španija je peti četrtfinalist na Euro 2020. V Københavnu je po nenavadnem avtogolu in zaostanku v 20. minuti, ko je povratno podajovratarizpustil izpod noge, v najbolj dramatični tekmi evropskega prvenstva v podaljšku s 5:3 strla naše uporne južne sosede. V četrtfinalu se bo Španija v petek v St. Peterburgu pomerila z zmagovalcem večernega dvoboja med Francijo in Švico.S hrvaško številčno premočjo na tribunah Parken stadiona v Københavnu sta Hrvaška in Španija začeli tretji medsebojni dvoboj na evropskih prvenstvih. Oboji so po enkrat zmagali, Španci leta 2012 z 1:0, Hrvatje štiri leta pozneje z 2:1.Prav nič ni kazalo na vodstvo Hrvaške, ki je bila ob odsotnostipozitivnegana covid-19kar močno napadalno oslabljena, zaradi česar se je Špancem postavila po robu z izrazito obrambno postavitvijo.Španci so bili dvakrat zelo blizu gola, a so po nespretnosti 24-letnega Baska prejeli prvega. Toda prav veliko jih napaka vratarja ni zmotila, še bolj so stisnili obroč okoli vrat, ki je bil v 38. minuti brez moči. Po podajije z 12 m zadel. Španci so v drugem polčasu kronali premoč v 57. minuti, po podajijeChelseajev članz glavo matiral nemočnega Livakovića.Ko je Torres asistenci dodal še gol v 77. minuti, je bila hrvaška barka že na robu potopa. Toda uporni Hrvati so v 85. minuti preko rezervistov izpeljali sanjski zaključek.je z bližine in po posredovanju gol tehnologije (Španci so žogo odbili izza golove črte) najprej obudili upanje o podaljšanje evropskega prvenstva. V lovu za izenačenjem pa je podaljšek v drugi minuti dodatka odličnega turškega sodnikapo Oršićevi podaji ujel. Soigralecpri Atalanti je zadel z glavo in sprožil »potres« na tribunah Parken stadiona. Za novih pol ure razburljive bitke.Podaljšek se je začel, kot se je tekma končala – z navdihnjeno igro ognjevitih. Osmoljenec iz prvega polčasa, vratar Simon, je celo preprečil drugo hrvaško vodstvo in očitno dal »krila« soigralcem. V junaka se je spremenil prav »Hrvat«, pri Dinamu vzgojeni Katalonec. Z dvema asistencama v prvem polčasu podaljška je pomagal do vnovičnega varnega vodstva. Strelca sta bilain. Hrvati za drugi čudežni zasuk v drugem polčasu podaljška niso imeli več moči.Jutri bosta na sporedu še zadnji tekmi osmine finala, Wembleyju (18) bo klasika med Anglijo in Nemčijo, v Glasgowu na Hampden parku (21) pa se bosta pomerili Švedska in Ukrajina.Hrvaška : Španija 3:5 (1:1, 3:3, Pedri avt., 20, Oršić 85., Pašalić 90.; Sarabia 38., Azpilicueta 57., Torres 77., Morata 100., Oyarzabal 103.)