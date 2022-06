Hrvati so potisnili Francoze v težave

V 4. kolu nogometne lige narodov je Hrvaška v ponovitvi finala z zadnjega svetovnega prvenstva 2018 v Rusiji ugnala Francijo z 1:0 (1:0) na štadionu Stade de France v Parizu in se pred 77.000 gledalci veselila prve zmage v desetih medsebojnih dvobojih. Odločilni gol je v 5. minuti z enajstmetrovke dosegel Luka Modrić.

Hrvati, ki so v uvodu lige narodov izgubili proti Avstriji (0:3), so vendarle našli svoj ritem, saj so v nadaljevanju remizirali s Francozi (1:1), v gosteh ugnali Dance (1:0), danes pa v Parizu ugnali še svetovne prvake.

Odločilna akcija na tekmi se je zgodila že na začetku, ko je Ibrahima Konate po kotu v kazenskem prostoru zrušil Anteja Budimira, Modrić pa je bil zanesljiv izvajalec z bele točke. Vratar Mike Maignan je bil sicer blizu obrambi, a je žoga končala v mreži.

Francozi so nato prevzeli pobudo, a brez resnih akcij v konici napada, Hrvati pa so z disciplinirano igro branili prednost. Najlepšo priložnost je v 61. minuti zapravil Kylian Mbappe, izkazal pa se je tudi vratar Ivica Ivušić.

Avstrija brez priložnosti

V drugi tekmi skupine A1 je Danska v Københavnu premagala Avstrijo z 2:0 (2:0) in potrdila prvo mesto na lestvici. Zadela sta Jonas Wind (21.) in Andreas Skov Olsen (37.). Avstrija ni imela pravih priložnosti, Christian Eriksen pa je tik pred koncem zapravil priložnost za še višjo zmago Skandinavcev.

Zmagovalec skupine se bo uvrstil na zaključni turnir, v nižji rang pa bo izpadla zadnja ekipa. Zdaj najslabše kaže svetovnim prvakom Francozom, ki po štirih tekmah še vedno čakajo na prvo zmago. Vrstni red: Danska 9, Hrvaška 7, Avstrija 4, Francija 2.