Huda poškodba Marka Ristića

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let se v Turčiji pripravlja na evropsko prvenstvo na Slovaškem. Na petkovi prijateljski tekmi z Ukrajino (1:1) se je huje poškodoval branilec Olimpije Marko Ristić.

Dvajsetletni branilec Olimpije, ki je v zadnjem prvenstvenem krogu zabil gol Radomljam, ima huje poškodovano koleno. »Mlademu branilcu, ki zapušča priprave v Turčiji, želimo čimprejšnje okrevanje in hitro vrnitev na nogometna igrišča,« so na družbenih omrežjih zapisali pri Nogometni zvezi Slovenije.

Izbranci slovenskega selektorja Andreja Razdrha so od 17. marca na pripravah v Turčiji. Čez tri dni jih čaka še pripravljalna tekma proti Fincem.

Slovenski nogometni upi bodo med 11. in 28. junijem nastopili na evropskem prvenstvu na Slovaškem. Slovenija se bo v skupini B v Dunajski Stredi in Nitri pomerila z Anglijo, Nemčijo in Češko.

Najboljši dve izbrani vrsti se bosta uvrstili v četrtfinale. V skupini A bodo igrali Slovaška, Španija, Italija in Romunija, v skupini C Portugalska, Francija, Poljska in Gruzija, v skupini D pa Finska, Nizozemska, Ukrajina in Danska.