Huligane so že ustavili, zdaj še nad sodobne navijače

Nogometnim navijačem v Angliji v novi sezoni spet grozijo ostrejše kazni. Po tem, ko so na Otoku pred leti uspešno rešili nasilne izgrede huliganov, vnovič opažajo stopnjevanje asocialnega in kriminalnega vedenja, kar želijo na angleški zvezi preprečiti, nemška tiskovna agencija dpa povzema tamkajšnjo zvezo.

Nove ukrepe, ki bodo veljali na štirih najmočnejših ligah, podpira tudi združenje navijačev Football Supporters Association.

Ostrejše kazni navijačem grozijo ob vdorih na zelenico, uporabi pirotehnike, metanju predmetov na igrišče, pa tudi ob diskriminatornem obnašanju in uživanju droge.

»Vsa ta dejanja so nevarna, prepovedana in imajo lahko hude posledice,« so zapisali na zvezi, zato za tako početje ni prostora na nogometnih tekmah in drugje v družbi.

Vse kršitelje bodo po novem pristojni prijavili policiji, zato jim grozi zaznamek v kartoteki in v najhujšem primeru tudi zaporna kazen. Vdore na zelenico in uporabo pirotehnike pa bodo kaznovali tudi s prepovedjo obiska tekem, kar bo v primeru mladoletnih veljalo tudi za njihove starše in spremljevalce.