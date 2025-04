Ibra je bil šef, dokler se ni pojavil Figo

Nekdanji čilenski nogometni reprezentant Luis Jimenez je za portugalski športni dnevnik Record razkrival podrobnosti iz obdobja, ko je bil član Interja pod trenersko taktirko Joseja Mourinha. Takoj je pojasnil, da je bil z Mourinhom v zelo dobrih odnosih.

»Ko je prišel, je moral izpeljati nekaj sprememb. Na prvem srečanju z njim nas je bilo 32 ali 34 in takoj mi je bil všeč, kako je stekel pogovor. Odlično je govoril italijanščino. Rekel je: 'Imamo veliko igralcev, jaz jih želim imeti le 24, od tega tri vratarje, poleg pa še tri mlade igralce.' Pogledali smo okoli in pomislili, kam bo odšlo 12 igralcev? Pojasnil nam je: 'Osebno se bom pogovoril z vsakim in povedal, kdo ostaja in kdo ne,« je bil Jimenez takoj navdušen in razkril kaj mu je Mouirnho povedal v pogovoru na štiri oči.

Zlatan Ibrahimović je bil »šef« v slačilnici, a le takrat, ko ni bilo Luisa Figa. FOTO: Alessandro Bianchi/Reuters

»Luisito, jaz odločam in nihče drug. Niti športni direktor, jaz sem tisti, ki vodi moštvo. Ne oziraj se za tem, kaj prebiraš o mojem moštvu, zato želim, da boš miren, v prestopnem roku bo veliko govoric,« je bil neposreden sloviti Portugalec.

Zdaj 40-letni branilec je dodal še prigodo iz slačilnice, v kateri je bilo veliko zvezdnikov in posebnežev.

»Nekega dne pride Ibra (Zlatan Ibrahimović, op. p.) in reče, da je on šef, da je on tisti, ki zasluži največ. Pride Luis (Figo, op. p.), stopi mimo njega in ga pogleda izpod oči. Nič več. In Ibra takoj odgovori: 'No, Luis, ti imaš malo več denarja, kot jaz. Ampak počakaj nekaj let, se bova pogovorila.' Lahko si samo predstavljate, kako je bilo, kako neverjetna je bila slačilnica,« je z navdušenjem opisoval izkušnje pri črno-modrih nekdanji član Fiorentine, Lazia, Parme in West Hama.