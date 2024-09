Ibra meša štrene: Jaz sem gazda, vsi delajo za mene

Na štadionu San Siro znova vre, AC Milan je slabo vstopil v sezono in zdi se, da je dobro delo minulih treh let v nekaj mesecih padlo v vodo. Poleti so se poslovili od trenerja Stefana Piolija, ki je medtem prevzel Al Nasr, nasledil ga je Paulo Fonseca, a naj bi v Milanu že iskali njegovo zamenjavo.

»Moja vloga je preprosta, veliko ljudi govori, a vsi poslušajo in delajo za mene, jaz sem gazda. Pogovarjam se z moštvo, so motivirani, na tržnici smo dobili vse, kar smo hoteli,« je v svojem slogu samozavesten Zlatan Ibrahimović, ki v Milanu vleče niti iz ozadja in je de facto šef kadrovanja rdeče-črnih, mnogi pa mu očitajo, da je prehiter na sprožilcu in preveč impulzivno sprejema odločitve.

Ibrahimović je v odličnih odnosih z lastnikom kluba Gerryjem Cardinalejem. FOTO: Lucas Boland/USA Today

Prav Ibra naj bi že podčrtal novega trenerja, navezal je stik s predstavniki Edina Terzića, ki je lani Borussio Dortmund pripeljal v finale LP, novega delodajalca pa še nima. Če bo Fonseca izgubil nedeljski mestni derbi z Interjem, bi lahko po navedbah nemškega Sky Sportsa Terzić že prihodnji teden prišel v Milano.