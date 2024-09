Šeško zaman matiral Oblaka, Elšnik pa igral na levem boku

Končano je prvo kolo prenovljene lige prvakov. Tekme slovenskih legionarjev? Nogometaši Crvene zvezde so v prvem krogu lige prvakov gostili Benfico in izgubili z 1:2. Atletico Madrid je z 2:1 ugnal Leipzig, Sturm iz Gradca pa je v gosteh pri Brestu izgubil z 1:2.

Atletico zrežiral zasuk

V Madridu se je tekma zelo dobro začela za nemško zasedbo, potem ko je odbito žogo v mrežo z glavo pospravil Benjamin Šeško ter matiral Jana Oblaka za 1:0. Atletico je izenačil v 28. minuti, ko je po podaji z desne strani z volejem zadel Antoine Griezmann, do zmage pa prišel v sodniškem dodatku drugega polčasa, ko je z glavo po Griezmannovi podaji zadel Jose Maria Gimenez. Oblak je branil celo tekmo za Atletico, Šeško je igral do 70. minute za Leipzig, Kevin Kampl pa ni igral za nemško zasedbo.

Takole je proslavil doseženi gol Benjamin Šeško. FOTO: Thomas Coex/AFP

V Beogradu so Portugalci že v prvem polčasu prišli do lepe prednosti, ko sta v deveti in 29. minuti zadela Turka Kerem Aktürkoglu in Orkun Kökcü. V 86. minuti je tudi po kreaciji Timija Maxa Elšnika upanje Beograjčanom vzbudil upanje Milson z golom za 1:2. Domača zasedba, pri kateri Vanja Drkušić ni igral, je ob koncu močno pritiskala, a ji ni uspelo priti do izenačujočega zadetka, medtem pa so tudi še Portugalci zadeli okvir vrat.

Elšnik igral na levem boku

»V prvih 25 minutah smo popustili, izgubili zbranost in jim prelahko podarili nekaj žog v nevarnem območju, oni pa to znajo kaznovati. Nato začneš teči navzgor, doma imaš 0:2. V drugem polčasu smo se dobro izkazali, pokazali, da imamo kakovost. Zaprli so se in čakali na protinapad. Ustvarili smo si priložnosti predvsem iz prekinitev, kjer smo bili izjemno nevarni. Samo čakal sem, kdaj bo žoga šla v gol,« je ocenil Timi Max Elšnik, ki je – zanimivo – večji del tekme igral na levem boku.

Šeško je takole matiral Oblaka. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

»Nisem pričakoval, da bom igral na levem boku, toda Mimović se je poškodoval in upam, da bo z njim vse v redu. Te stvari nas ne smejo presenetiti, saj smo profesionalci. Vprašali so me, če bi lahko igral na levem boku, rekel sem, da bom po svojih najboljših močeh pomagal ekipi. Imel sem dobrega trenerja, ki me je v teoriji naučil igrati na vseh položajih, v praksi pa je to drugo gibanje, tek. Mislim, da sem dobro opravil delo, vendar mi je žal, da nismo dosegli pozitivnega rezultata. Seveda mi je bolje igrati na sredini. Dobro sem vstopil v igro, počutil sem se udobno. Upam, da ne bom ostal bočni branilec ... Vendar se moraš vselej žrtvovati za ekipo,« je pojasnil Elšnik.

Jan Oblak je zbral več obramb. FOTO: Thomas Coex/AFP

Brest je igral proti Sturmu Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata, ki je igral do 46. minute, ter slavil z 2:1. Hugo Magnetti je povedel Francoze v vodstvo v 23. minuti, Edmilson Fernandes je v 45. minuti z avtogolom poskrbel za izenačenje, Abdallah Sima pa je v 56. minuti zadel za 2:1.

Jon Gorenc-Stanković v akciji. FOTO: Fred Tanneau/AFP

Tomi Horvat v akciji. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Monaco je gostil Barcelono ter jo premagal z 2:1. Katalonci so že v 11. minuti ostali brez izključenega Erica Garcie, pet minut zatem pa je Maghnes Akliouche zadel za vodstvo ekipe iz kneževine. Kljub igralcu manj je Lamine Yamal izenačil v 28. minuti ter postal drugi najmlajši strelec v ligi prvakov po Ansuju Fatiju. Slednji je bil ob prvencu star 17 let in 40 dni, Yamal pa 17 let in 68 dni. George Ilenikhena je v 71. minuti Monacu priigral novo vodstvo in tudi zmago.

Atalanta zapravila najstrožjo kazen

Atalanta je igrala proti Arsenalu, tekma se je končala z 0:0, pri čemer je Mateo Retegui v 51. minuti zapravil enajstmetrovko za ekipo iz Bergama. Zanesljivo zmago je vpisal Bayer Leverkusen, ki je pri Feyenoordu slavil s 4:0. Florian Wirtz je že v prvem polčasu dosegel dva gola, enega je dodal Alejandro Grimaldo, avtogol pa je zabil Timon Wellenereuther.

V torek so bile tekme Juventus - PSV Eindhoven (3:1), Young Boys - Aston Villa (0:3), Milan - Liverpool (1:3), Bayern München - Dinamo Zagreb (9:2), Real Madrid - Stuttgart (3:1) in Sporting Lizbona - Lille (2:0), v sredo pa Bologna - Šahtjar Doneck (0:0), Sparta Praga - Salzburg (3:1), Glasgow Celtic - Slovan Bratislava (5:1), Manchester City - Inter Milano (0:0), PSG - Girona (1:0) in Brugge - Borussia Dortmund (0:3).