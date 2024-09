Tudi Manchester City včasih pristane na trdih tleh

V nadaljevanju preberite:

Analitiki, bivši nogometaši in stavni mojstri so si edini, Manchester City je v morda zadnji sezoni s Pepom Guardiolo prvi favorit, da se znova povzpne na prestol lige prvakov. Dolgo klop in raznovrstno zasedbo sinje modrih bo težko, a ne nemogoče premagati, kot je pokazal milanski Inter, ki je bil blizu popolnega slavja na Etihadu, tudi s točko pa domov odhajajo zadovoljni. Roke si manejo tudi v Dortmundu, v vrstah Borussie se razvija nova zvezda (in »izvozni artikel«) angleškega nogometa.

»Obožujem moje moštvo, odigrali smo fenomenalno srečanje,« se je Pep Guardiola postavil v bran svojim nogometašem po remiju brez zadetkov v ponovitvi finala 2023 proti Interju. Resnici na ljubo razlogov za kritike ni bilo veliko, City je odigral dobro tekmo v napadu, v obrambi pa so za hitre protinapade discipliniranega moštva Simoneja Inzaghija puščali preveč prostora. Kaj lahko bi jih kaznoval Matteo Darmian, če mu po dolgem šprintu ne bi zmanjkalo kisika za racionalno odločitev in bi sprožil proti vratom Edersona, namesto da je skušal s peto v slogu uličnih nogometašev zaposliti Nicola Barello. Na drugi strani je Yann Sommer vnovčil bogate izkušnje, v zaključku je po vrsti ustavil Phila Fodna, Joška Gvardiola in tik pred koncem še Ilkaya Gündogana in poskrbel, da sta mreži v Manchestru mirovali do zadnjega sodnikovega žvigža.