Crvena zvezda v pičlem letu ustvarila sto milijonov evrov

V ligi prvakov tekmujejo tudi nogometaši Crvene zvezde, med katerimi sta letos tudi slovenska reprezentanta Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić. Beograjčanom gre v zadnjih letih odlično, saj v Srbiji nimajo pravega tekmeca, v Evropi pa redno igrajo v enem od Uefinih tekmovanj. Prvi mož rdeče-belih Zvezdan Terzić je v pogovoru za srbsko televizijo RTS odkril, koliko prihodkov je Crveni zvezdi že uspelo ustvariti v letošnjem koledarskem letu.

»Če želimo redno igrati med evropsko elito, za to potrebujemo 65 milijonov € na leto. Letos smo ustvarili že 92 milijonov evrov prihodkov, torej nam gre dobro. Ko sem leta 2014 prišel v klub, so letni prihodki znašali osem milijonov evrov, s katerimi smo morali odplačevati tudi dolg,« je razkril Terzić. »V nogometnem poslu je treba biti drzen in tudi tvegati, tako smo ravnali tudi mi. Letos smo zgolj od prodaje igralcev iztržili 42 milijonov €, od Uefe pa 28 milijonov, to je skupaj 70 milijonov,« je dodal Terzić.

Crvena zvezda, ki premore tudi bogatega sponzorja iz Rusije (Gazprom), kljub temu ni vreča brez dna. »Zgornja meja za plačo naših igralcev je 1,25 milijona evrov. Toda tudi to bomo kmalu dvignili na dva milijona ali 2,5 milijona, če bomo želeli ostati konkurenčni najboljšim v Evropi,« je prepričan Terzić.