Ibrakadabra bo začaral in očaral derbi male madone

Milanski derbi za vodilni položaj na razpredelnici italijanskega nogometnega prvenstva? Sanje, fatamorgana ali znanstvena fantastika? Tega nismo doživeli že celo desetletje, Juventus je namreč devetkratni zaporedni šampion serie A, v tej sezoni torej napada jubilejno desetico. Inter je scudetto nazadnje osvojil v tekmovalnem obdobju 2009/10, to je bila zadnja od petih zaporednih šampionskih lovorik, AC Milan pa sezono kasneje.A danes ob 15. uri se bo na legendarnem San Siru kot del 23. kola serie A obudila stara žogobrcarska milanska slava, prikazal se bo tako imenovani derbi »della Madonnina«. Kajti v Lombardiji radi pogledajo na zdajšnje stanje na lestvici elitnega tekmovanja na Apeninskem polotoku. Vodi Inter nekdanjega slovenskega reprezentančnega vratarjas 50 točkami, Milan ima točko manj, pred Juventusom (42) pa je, denimo, s točko več celo Roma.No, tokratni »gostitelj« Milan, oba milanska kluba seveda žogo tekmovalno brcata na istem štadionu, v svojih vrstah premore cel kup južnoslovanskih mojstrov, to so, črno-modri imajo poleg Handanovića še. A v Milanu je na piedestalu sveta Marija, blažena devica Marija. Obračun Interja in Milana se namreč imenuje derbi »della Madonnina« v čast ene od glavnih značilnosti lombardijske prestolnice, kipa device Marije na vrhu milanske stolnice, torej male madone oziroma gospe naše.Tokrat bo šlo v milanskih razmerah tudi za nogometno renesanso. Ne le prvenstva, oba velikana v preteklem desetletju nista osvojila niti enega samcatega italijanskega pokala! Milan je bil sicer v letošnji sezoni kar 19 tednov na vrhu razpredelnice, a ga je s porazom proti Spezii polomil ravno pretekli teden in mestnim tekmecem dovolil skok na sam vrh.Kluba sta se v tekmovalnem obdobju 2020/21 pomerila dvakrat, oktobrski ligaški dvoboj je z 2:1 dobil Milan, Inter je z enakim izidom januarja zmagal v četrtfinalu italijanskega pokala. V zadnjih šestih medsebojnih soočenjih je bilo Handanovićevo moštvo boljše petkrat. Izjemno pomembno vlogo bosta imela tudi najboljša strelca klubov, Ibrahimović (14 ligaških zadetkov) in Interjev(16).je denimo v milanskih derbijih zabil že deset golov, bil je tudi Interjev član.»Po porazu v La Spezii je za derbi najbolj pomembno obrniti nov list,« opominja trener rdeče-črnih. Klubska legenda, z Milanom je v eri trenerjevinštirikrat osvojil serie A in dvakrat ligo prvakov, pa je poln upanja v nov klubski tekmovalni vzpon. »Milan je bil doslej v sezoni izjemen, presenetil je, nihče ni pričakoval česa podobnega. Prvotni cilj je sicer priti na mesta, ki v naslednji sezoni zagotavljajo nastop v ligi prvakov, a če se ponudi kaj več ...,« je optimističen Massaro.Pravzaprav je, (ne)skromno napisano, vse v nogah in glavi 39-letnega švedskega čarovnika. ZlatanIbrakadabra Ibrahimović bo ali z briljantno potezo odločil milanski derbi ali pa bo s svojo vročo nravjo požgal travnato površino San Sira. V pozitivnem ali negativnem pomenu.