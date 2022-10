Igor Barišić: Vse je v redu, dobili nismo niti opomina

Direktor nogometnega kluba Olimpija Igor Barišić se je danes odzval na nekatere medijske zapise o domnevni kazni za njegov klub, ki naj bi mu grozil tudi odvzem točk. Na novinarski konferenci pred sobotnim derbijem z Mariborčani je zanikal nepravilnosti in dodal, da jim nobena od nogometnih zvez doslej ni poslala niti opomina.

Današnji nastop Barišića na novinarski konferenci Olimpije je bil odziv na nedavno poročanje nekaterih medijev, da klubu zaradi finančnih nepravilnosti grozi kazen, tudi v obliki odvzema točk. »Nihče ni od nas pričakoval takšnih rezultatov. Kar zadeva zadnji poraz, pa je tako, kot je rekel trener: boljše je izgubiti enkrat z 1:6 kot pa šestkrat z 0:1. Derbi je pred nami, mi smo za fair play in po tej strani je vse v redu, tudi trener ima našo podporo,« je uvodoma dejal Barišić.

Poudaril je, da klub ni naprodaj in da informacije o prodaji ne držijo. »Olimpija ni naprodaj. Je največji klub v Sloveniji, negativa pa je neverjetna. Najhuje zame je to, da naj bi Olimpija izgubila ne vem koliko točk zaradi kazni Uefe. Lahko sprejmemo špekulacije in govorice, a s tem se povzroča škoda klubu. Nobenega opomina nismo dobili, ne od NZS ne od Uefe in ne od Fife, prihaja pa informacija, da izgubljamo točke. In to nekaj dni pred derbijem. To ni v redu,« je nanizal Barišić.

Proračun znaša štiri milijone evrov in pol

Nato je dodal: »Vse je bilo v redu. A tudi če ne bi bilo, ne bi takoj prišlo do odvzema točk. Ne vem, niti na Balkanu, kjer so veliko večje težave, v zadnjih 20 letih niso nikomur odvzeli točk. Sam sem v stikih z Uefo, imajo naša poročila, tako da je vse pod nadzorom,.«

Dotaknil se je tudi nekdanjih trenerjev (Robert Prosinečki, Savo Milošević, Dino Skender), saj naj bi Olimpiji grozile sankcije zaradi neizplačil njihovih zaostalih obveznosti: »Milošević je na sodišču, mislim, da se bomo tudi dogovorili, sam z njim osebno nimam težav. Skender ne toži kluba, z njim se bomo sporazumeli, kolikor vem, je svoje delo opravil korektno. Prosinečki pa je imel odpovedni rok in je dobil plačano do tega datuma.«

O vložkih v klub pa je dejal, da proračun trenutno znaša štiri milijone evrov in pol ter da so v njegovi ekipi doslej vložili sedem ali osem milijonov evrov. Natančnejših številk ni razkril.