Iličić dvignil na noge navijače, Verbiča morda vrnili prehitro

Navijači slovenske nogometne reprezentance so med dvobojem z Rusijo prišli na svoj račun, saj so videli odprto in intenzivno igro. Lahko objokujejo razplet, toda polet v Katar so izbranci selektorja Matjaža Keka zapravili v gosteh – ne v Splitu, pač pa že marca v Sočiju in Nikoziji. Kaj so prikazali v Ljudskem vrtu?