Iličić in drugi prvokategorniki dobili priložnost prepozno

Sledi derbi kola v Milanu

Nogometaši Atalante so v zaostali tekmi 10. kola italijanske lige gostovali v Vidmu pri Udineseju in igrali 1:1. Videmčani so povedli že po 23 sekundah, ko je mrežo Atalante zatreselo je po desni prodrl v kazenski prostor in ugnal. To je bil najhitrejši Udinesejev zadetek v ligi po novembru 2104, takrat jeproti Genoi zadel po 22 sekundah.Ekipa iz Bergama, pri kateri je Josip Iličić v igro vstopil v 58. minuti, je izenačila v 44. minuti, ko je zadelin dosegel svoj enajsti gol sezone. V drugem polčasu je terensko prevladovala Atalanta, a kljub nekaterim prvokategornikom, ki so vstopili v drugem delu (Iličić,), ni več našla poti skozi tokrat čvrsto obrambo Udineseja.Atalanto v soboto čaka obračun z vodilnim Milanom, ki je nedavno pripeljal v svoje vrste tudi hrvaškega napadalcain tako potrdil svoje šampionske ambicije.