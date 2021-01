Iličić in Zajc na prijateljski način, v derbiju nemočen tudi Ronaldo

Učinek slovenskih nogometašev na tujem. FOTO: Infografika



Pirlo zaman aktiviral napadalce

Miha Zajc (desno) je igral v prvem polčasu tekme med Atalanto in Genoo. FOTO: Facebook Genoa Cfc

Tudi Cristiano Ronaldo je bil v Milanu nemočen. FOTO: Daniele Mascolo Reuters

Konec tedna je bilo zanimivo tudi v Italiji. Dvoboj slovenskih plejmejkerjev v serie A ni dobil zmagovalca. Atalanta in Genoa sta se razšli brez golov,inpa sta bila med vidnimi akterji tekme, kar je dober uvod v koledarsko leto 2021. To bo posebej pomembno tudi za slovensko nogometno reprezentanco.Iličić in Zajc naj kar ohranjata dober vtis in prideta marca v domovino dobro razpoložena za spopad s Hrvati in Rusi. Kdo ve, kako močno bo (že) pomemben prvi trojček tekem v boju za SP 2022 ... Kljub razpletu brez golov je bilo možno v tekmi Atalante in Genoe izluščiti več zanimivih podatkov: Iličić je igral praktično vso tekmo, Zajc le v prvem polčasu.Prav v prvi polovici igre je bila Genoa še »zraven«, pozneje je le čakala na zadnji sodnikov žvižg. Tudi statistika govori v prid Zajca – v prvem polčasu je šlo za posest žoge (v %) 54:46, razmerje strelov 5:6 (na vrata 1:3) in 3:1 v kotih, v drugem – ko Zajca ni bilo na igrišču – so te številke znašale 72:28, 10:0 (3:0) in 6:0 v kotih.Zajc je deloval dobro, saj je imel ob sebi dva odlična vezista – to sta bila povratnik v serie Ain Hrvat. Tudi Iličić je bil močno opazen, četudi je trošil veliko energije z besednim prepričevanjem sodnikov o domnevnih prekrških in podobno. Mimogrede, oba kluba sta igrala s po tremi branilci v liniji.Derbi d'Italia, kot na »škornju« imenujejo spopad Interja in Juventusa, je pripadel prvemu (2:0; Vidal, Barella). Gostujoči trenerje v 58. minuti poslal v ogenj kar tri sveže ofenzivno usmerjene igralce (Kuluševski, Bernardeschi, delno McKennie), ob njih pa zadržal na igriščuin, toda zaman.Na vrhu lestvice serie A sta milanska kluba Milan in Inter, Juventus sedem točk za njima, vmes ležita Napoli, ki je prvič v zgodovini lige zabil šest golov Fiorentini, in Roma, ki je izgubila mestni derbi v Laziem.Kakorkoli, Interjev vratar Samir Handanović ni imel veliko dela, Juventus je ob brezzobi predstavi zasluženo doživel drugi poraz sezone in ostaja na petem mestu. Inter je povedel v 12. minuti, potem ko je z glavo zadelv 52. minuti pa je po dolgi podaji na koncu lepo za 2:0 zadel šein Interju prinesel 12. zmago sezone.