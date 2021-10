Iličiću 67 minut, delitev točk v Bergamu

Razburljivi uvod v 11. kolo italijanske serie A se je končal z delitvijo točk med Atalanto in Laziem. Bilo je 2:2, gostiteljem iz Bergama je točko prinesel branilec Marten de Roon v 94. minuti. Josip Iličić je začel tekmo za Atalanto in igral do 67. minute.

Za Rimljane sta zadela Pedro Rodriguez (18.) in Ciro Immobile (74.), za Atalanto je na 1:1 izenačil Duvan Zapata (45.).

Danes bo v Veroni gostoval Juventus, jutri bo derbi med Romo in Milanom.

Italijanska liga, 11. krog:

Sobota:

Atalanta : Lazio 2:2

(Iličić je igral do 67. minute)

18.00 Verona - Juventus

20.45 Torino - Sampdoria

Nedelja:

12.30 Inter - Udinese

15.00 Fiorentina - Spezia

15.00 Genoa - Venezia

15.00 Sassuolo - Empoli

18.00 Salernitana - Napoli

20.45 Roma - Milan

Ponedeljek:

20.45 Bologna - Cagliari