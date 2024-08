Ima Yamal novo izbranko?

Lamine Yamal je bil eden najboljših igralcev evropskega prvenstva v Nemčiji, po finalni tekmi proti Angliji pa je na igrišče pripeljal svojo izbranko, špansko vplivnico Alex Padilla, in tako potrdil njuno zvezo. Manj kot mesec dni kasneje pa naj bi se španski par razšel.

Po končanem evropskem prvenstvu je par odšel na oddih v Grčijo. Zatem je po družbenih omrežjih zaokrožil posnetek Alex Padilla, zaradi katerega so Yamalovi privrženci njegovo izbranko obtožili nezvestobe. Alex Padilla je obtožbe zanikala in si zaradi spletnega nadlegovanja deaktivirala svoj račun na družbenem omrežju Instagram, še prej pa sta si Yamal in Alex Padilla prenehala slediti na družbenih omrežjih. Yamala so po domnevnem razhodu navijači posneli z drugo izbranko.