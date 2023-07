Imel je komaj 160 cm in 46 kg, toda omrežil je tudi Real Madrid

Real Madrid je pred nekaj dnevi predstavil javnosti in navijačem svojega novega dragulja, to je postal turški nogometaš Arda Güler, 18-letni ofenzivni vezist, ki je s Španci podpisal šestletno pogodbo. Njegov agent Serhat Pekmezi je pojasnil, s čem ga je prepričal nekdanji soigralec Mihe Zajca pri Fenerbahčeju. Real je namreč zanj odštel 20 milijonov evrov, v naslednjem obdobju bo še dodatnih deset milijonov. Pekmezi je spremljal tekmo kategorij U-14 med Osmanlisporjem in Genčlerbirligijem zaradi nekega drugega fanta, toda opazil je Gülerja.

Novi Messi? Ne, prej kombinacija Gutija in Modrića

»Arda ni igral nogometa, pač pa je plesal z žogo. Deluje graciozno kot plesalec, tedaj je imel 160 cm in 46 kg. Najprej sem opazil neko podrobnost: še preden odda žogo, pogleda druge igralce na igrišču, premore odličen pregled nad igro,« je pojasnil Pekmezi, ki ga je navdušila tudi želja tedaj 13-letnega nogometaša. »Med tekmo si je poškodoval levi gleženj, toda ni želel iz igre in je želel igrati naprej kljub silnim bolečinam. S tekme ga je odpeljal oče, Arda pa ni mogel skrivati hudih bolečin. Tedaj sem vedel, da bo postal velik nogometaš,« je dodal Pekmezi, ki je potrošil kar veliko energije, da je o kakovosti fanta prepričal predsednika Fenerbahčeja.

Kako bi ga opisal danes, nekateri omenjajo celo novega Lionela Messija. »Ne, zelo sta različna, pred bi rekel, da Arda Güler spominja na kombinacijo Gutija in Luke Modrića. Real Madrid je pravi klub zanj, nekega dne bo kapetan Reala in Turčije,« je napovedal Pekmezi.