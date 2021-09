Infantino po nedeljskem škandalu: Takšni dogodki so norost!

Gianni Infantino bo moral presekati gordijski vozel. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

Tri točke kmalu brezpredmetne?

Ljubitelji nogometa po vsem svetu so se v nedeljo iskreno veselili dvoboja med Brazilijo in Argentino v južnoameriških kvalifikacijah za SP 2022, namesto spektakla pa so videli le pet minut igre. Sodnik je prekinil tekmo v Sau Paulu, ko so na igrišče prikorakali uslužbenci agencije za javno zdravje s pojasnilom, da so štirje reprezentanti gostujoče reprezentance kršili predpise. Pripotovali so brez obvezne desetdnevne karantene, čeprav si kruh služijo v Angliji, ki je na rdečem seznamu brazilskih oblasti. Na potezi je svetovna zveza Fifa.Argentinski kapetanje po nepričakovanem zapletu zaradiin(prvi trije so začeli dvoboj) poskušal dopovedati pristojnim, da so storili napako. Njegova reprezentanca je namreč dobila potrebna soglasja južnoameriške konfederacije Conmebal in minuli četrtek brez težav igrala v Venezueli z vratarjem Martinezom in zveznim igralcem Lo Celsom v enajsterici. Še posebej vztrajen je bil pri očitku, da so v Braziliji že tri dni in da je sila nenavadno, da je agencija ukrepala šele med tekmo. Brez uspeha, zato je s soigralci po hitrem postopku odpotoval v domovino, kjer jih v četrtek čaka tekma z Bolivijo, medtem ko bo Brazilija gostila Peru.»Zakaj niso prišli ponje v hotel po našem prihodu, če jih tako motijo? Conmebal nam je zagotovil, da ni nikakršnih ovir,« se je pridušal argentinski selektor, medtem ko v brazilskem taboru niso skrivali zadrege. Večnim tekmecem so se se želeli oddolžiti za nedavni poraz v finalu južnoameriškega prvenstva, vendar na igrišču, čeprav niso mogli računati na deveterico pomembnih mož iz angleških klubov. Vsi skupaj pa so se zavedali, da pot do razpleta ne bo kratka. Najverjetneje bo vodila prek disciplinske komisije FIFA, nato prek njenega odbora za pritožbe in slednjič morda še prek mednarodnega športnega razsodišča.Kvalifikacije za SP naj bi se sicer končale 29. marca 2022, prostih terminov pa zaradi klubskih obveznosti nogometašev ni na voljo. Reprezentanci se bosta 16. novembra srečali v Argentini, marsikdo pa je zaradi njune kakovostne premoči prepričan, da bo prekinjena nedeljska tekma kmalu izgubila športno težo in da utegne bitka za tri točke postati brezpredmetna, ko si bosta obe zagotovili pot v Katar.Predsednik Fifemed zasedanjem skupščine Združenja evropskih klubov v Ženevi ni želel stopiti na nikogaršnjo stran: »Takšni dogodki med največjima reprezentancama v Južni Ameriki so po svoje norost, a moramo se zavedati, da se moramo vsi skupaj boriti proti covidu-19. Zato prosim vse, klube, nacionalne zveze in vlade, naj bodo solidarne in se izogibajo diskriminaciji. Biti moramo odgovorni in dati upanje državam, ki trpijo in vidijo svoje najboljše nogometaše le takrat, ko igrajo za reprezentance, te pa morajo spoštovati vse zdravstvene ukrepe.