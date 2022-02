Infarktna končnica derbija, Espanyol še kar brez zmage nad Barço

Obračun na štadionu Espanyola je Barcelona začela odlično in že v prvi akciji povedla, ko je podajo Jordija Albe izkoristil Pedri. A nato so gostje stopili s plina, za kar so bili kaznovani v 40. minuti, ko je Marca-Andreja ter Stegna ukanil Sergi Darder. V drugem polčasu je bila prevlada Barçe večja, izkušeni Diego Lopez je enkrat odlično ustavil Adamo Traoreja, nič pa ni mogel storiti, ko ga je v 56. minuti premagal Gavi. A slavje gostujočega moštva so prekinili sodniki, ki so po pregledu posnetkov opazili prepovedan položaj Frenkeja de Jonga. Da je bil udarec še večji, je nekaj minut kasneje poskrbel Darder, ki je s fantastično žogo za hrbet gostujoče obrambe zaposlil Raula de Tomasa, ki pred Ter Stegnom ni grešil.

Trener Barcelone Xavi Hernandez, ki je nekaj minut pred zadetkom preobrata v igro poslal zimsko okrepitev Pierra-Emericka Aubameyanga, je vse sile stavil v napad in aktiviral še Nica Gonzaleza ter Ousmana Dembeleja. A vse do sodnikovega podaljška, ko sta bila izključena Gerard Pique in Nico Melamed, domači Espanyol ni imel težav z jalovimi napadi in bil na poti do prve zmage v novem letu in prve nad osovraženimi rivali po selitvi na nov štadion leta 2009. A čakanje se nadaljuje, saj je igralec tekme Traore v 96. minuti našel rezervista Luuka de Jonga, ki je poskrbel za delitev točk.

»Dvojček« Fekirja za zmago Betisa

Na lestvici sta Barcelona in Atletico v hudem boju za mesta, ki vodijo v prihodnjo sezono ligo prvakov, zdaj spet izenačena, vsi ostali zasledovalci vodilnega madridskega Reala po njegovem sobotnem remiju z Villarrealom (0:0) niso grešili. V nedeljo je zmagal tudi Real Sociedad, z enajstmetrovko Mikela Oyarzabala v 37. minuti in podaji španskega reprezentanta za gol Rafinhe v 74. minuti za končnih 2:0 proti Granadi. Visoko je slavil tudi tretjeuvrščeni Betis, na gostovanju pri Levanteju s 4:2, Nabil Fekir je za belo-zelene zadel dvakrat, Dani Gomez za žabce ravno tako, in sicer v zaključku prvega in na začetku drugega polčasa, ko bi Levante zaostanek z 0:3 kmalu spremenil v izenačenje, a je v 49. minuti že četrti in s tem tudi zadnji zadetek popoldneva dosegel Fekir.

Valencia, ki bo naslednja nasprotnica Barcelone, je na prvi nedeljski tekmi izgubila na gostovanju pri Alavesu (1:2). Nekdanji klub Zlatka Zahovića je z enajstmetrovko Goncala Guedesa v 62. minuti še uspel poravnati izid na 1:1, Joselu je nato ravno tako z bele pike poskrbel za poln izkupiček kluba iz Vitorie.