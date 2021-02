Insigne za valentinovo ženi posvetil zmagoviti gol proti Juventusu

Zajc pomagal Genoi do točke

Italijanski prvak Juventus je v 22. kolu državnega prvenstva izgubil derbi z Napolijem (0:1), tako da mu vodilni Milan lahko do konca dneva uide na dvomestno prednost.Torinčani so na gostovanju streljali s praznimi naboji. Razmerje strelov je bilo 23:8 v njihovo korist (6:2 v okvir vrat), imeli so tudi 60% posest žoge, kar pa jim ni pomagalo, saj niso uspeli premagati, ki je v vratih zamenjal poškodovanegaEdini zadetek je v 31. minuti z bele točke dosegel, ki je žogo silovito zabil v levi zgornji kot in na svoji 378. tekmi za Napoli dosegel jubilejni 100. gol.»Zelo smo zadovoljni z zmago, predvsem pa s samo predstavo. Delovali smo kot prava ekipa in se borili do samega konca. Hirving Lozano je bil pri koncu z močmi, tako da smo igrali praktično z deseterico. Zame je bilo nekaj posebnega, da sem kot Neapeljčan zadel za zmago nad Juventusom. Ta zadetek posvečam ženi za valentinovo,« je po zmagi dejal Insigne.Juventus s tretjim porazom sezone ostaja sedem točk za prvouvrščenim Milanom, ki bo danes velik favorit na gostovanju pri Spezii.Nogometaši Genoe so gostovali pri Torinu in iztržili točko (0:0).Pri klubu iz Genoe je celo tekmo igral slovenski reprezentant, ki je enkrat streljal mimo vrat in dobil tudi tri zračne dvoboje.