Inter le do točke v Genovi

Nogometaši v italijanski ligi so začeli sezono 2024/25. Branilec naslova Inter iz Milana je uvodoma gostoval pri Genoi in igral neodločeno 2:2. Genoa je prišla do točke proti prvemu favoritu tudi nove sezone. Potem ko je povedla v 20. minuti, je Inter izenačil deset minut pozneje po zadetku Marcusa Thurama, milanski klub pa je povedel v 82. minuti z novim Thuramovim golom.

Ko je kazalo, da se bo prvak domov vrnil s polnim izkupičkom, pa je v kazenskem prostoru z roko igral Yann Bisseck. Sledila je najstrožja kazen. Gostujoči vratar Yann Sommer jo je obranil, vendar je izvajalec Junior Messias nato le prišel do žoge in jo poslal v mrežo za 2:2.

Povratnik v prvo ligo Parma je proti Fiorentini igral 1:1, pri čemer je favorizirana firenška zasedba izenačila v 72. minuti z golom Cristiana Biraghija.

Od 20.45 dalje Milan gosti Torino, Empoli Petra Stojanovića pa Monzo.

V nedeljo bo presenečenje prejšnje sezone Bologna gostila Udinese Sandija Lovrića, Jake Bijola in Davida Pejičića, Hellas Verona, kjer David Flakus Bosilj ni član prve ekipe, Napoli, Cagliari bo igral proti Romi, Lazio pa proti Venezii Domna Črnigoja.

V ponedeljek bosta še tekmi Lecce – Atalanta in Juventus – Como.