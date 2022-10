Iranski mediji trdijo, da je Santiago Sanchez v priporu

Potem ko je novica o njegovem izginotju obkrožila svet, se po poročanju iranske medijske hiše Iran International španski pohodnik Santiago Sanchez nahaja v priporu v Teheranu, potem ko so ga skupaj s prevajalcem aretirali v mestu Saqez. Sanchez se je peš podal iz Madrida proti Dohi, kjer si želi 23. novembra ogledati prvo tekmo španske reprezentance na svetovnem prvenstvu, družini pa se je nazadnje oglasil pred več kot tremi tedni, ko je poslal zadnje glasovno sporočilo dan po prečkanju iraško-iranske meje.

»V skladu z informacijami, ki jih je prejel Iran International, so španskega navijača Santiaga Sancheza, ki je pred tremi tedni izginil po vstopu v Iran, aretirali v mestu Saqez skupaj z njegovim prevajalcem in ga nato prepeljali v Teheran,« so zapisali pri omenjenem mediju.

Sanchez bi moral v Teheranu po prvotnih načrtih opraviti intervju s televizijo, nato pa se podati v ​Bandar Abbas, od koder je nameraval odpluti v Katar. V zadnjem glasovnem sporočilu je menda omenil, da situacija postaja vedno bolj vroča, vsega nekaj kilometrov po prečkanju meje se je sicer ravno pripravljal na prenočitev pod milim nebom v bližini ene od tamkajšnjih vzpetin.