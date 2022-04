Išče se nov rdeči baron. Ali črni!

Nogomet je v minulih dneh, ko so se bile odločilne kvalifikacijske bitke za uvrstitev na mundial konec leta v Katarju, osvojil svet. Marsikateri del ali kar večino ga je tudi zasvojil. Le Slovenija je živela v drugačnih športnih ritmih. Slovence in Slovenke so osvojili in zasvojili smučarski letalci.

Skoki ali alpsko smučanje žanjejo sadove minulega dela in vpliva, ki ga je ustvarjal rdeči baron slovenskega športa, pokojni Janez Kocijančič. Brez njegovega, morda naključnega, botrstva ali spretnosti velikega vizionarja in funkcionarske moči ter ugleda v tujini bi se smučarjem godilo malo slabše. Eden glavnih ideo­logov ene politične struje je vrsto let obvladoval programsko politiko (tudi in zelo pomembno športno) na javni (in tudi državni) televiziji, ki nikoli ni imela težav z odkupom televizijskih pravic bele karavane in umeščanjem prenosa tekmovanj v programsko shemo.