Italija kot Portugalska, tudi evropski prvaki za zdaj brez Katarja

Angleška in švicarska nogometna reprezentanca sta naslednji, ki sta si zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu 2022. S tem sta se iz evropskih kvalifikacij pridružili Danski, Nemčiji, Franciji, Belgiji, Hrvaški, Španiji in Srbiji. Mesto na SP imata zagotovljeno tudi gostitelj Katar in Brazilija.

V skupini C sta se za vrh na daljavo borili Italija in Švica. Prva je na Severnem Irskem igrala le 0:0, druga pa je doma Bolgarijo ugnala s 4:0. Vse štiri gole je dosegla v drugem polčasu in tako kvalifikacije končala z 18 točkami, dvema več od evropskega prvaka Italije.

Italijani so lahko le nemočno priznali, da na Windsor Parku v Belfastu niso imeli pravih možnosti za podvig. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

Angleži nasuli deset golov San Marinu

Angleži so v skupini I prvo mesto in preboj na SP potrdili z zmago v San Marinu z 10:0. Harry Kane je že v prvem polčasu dosegel štiri gole, kar pomeni, da je na drugi tekmi zapovrstjo dosegel »hattrick«. To je v angleškem dresu uspelo le Vivianu Woodwardu (1909), Dixieju Deanu (1927) in Tommyju Taylorju (1957). Kane je sicer v kvalifikacijah dosegel skupno 12 golov, s čimer je zdaj prvi na lestvici strelcev.

Harry Kane si je vzel žogo za v spomin. FOTO: Carl Recine/Reuters

Angleži pa so poskrbeli še za en redek dosežek, dosegli so šest golov v prvem polčasu, kar jim je pred tem uspelo le leta 1946 proti Nizozemski. Hkrati so z 39 doseženimi goli postavili lasten rekord, kar zadeva kvalifikacije za SP ali EP. Drugo mesto in dodatne kvalifikacije si je že pred tem zagotovila Poljska, ki je tokrat izgubila proti Madžarski z 1:2. Na tretji tekmi skupine je Albanija ugnala Andoro z 1:0.

Danci doživeli prvi poraz v teh kvalifikacijah

V skupini F je že pred tem Danska potrdila prvo mesto, tokrat je na gostovanju pri Škotski, ki je imela zagotovljeno drugo mesto, doživela prvi poraz v kvalifikacijah. Izgubila je z 0:2. Sicer pa je Izrael premagal Ferske otoke s 3:2, Avstrija pa Moldavijo s 4:1, pri čemer je Marko Arnautović dosegel dva gola.

