Za konec lekcija mladih Italijanov

Italijanom je odleglo, po težavah v prvih dveh tekmah so se le uvrstili med osem najboljših. FOTO: Jure Makovec/AFP

Slovenija : Italija 0:4 (0:3) Štadion Ljudski vrt, sodnik Bartosz Frankowski (Poljska) 7.

Strelci: 0:1 – Maggiore (10), 0:2 – Raspadori (19), 0:3 – Cutrone (25, 11-m), 0:4 – Cutrone (49).

Slovenija: Vekić 6, Žinič 5,5, Brekalo 5 (od 50. Stojinović 5,5), Šoštarič Karić 4, Kolmanič 5 (od 81. Ploj), Zaletel 5,5, Gnezda Čerin 5, Elšnik 4,5 (od 46. Petrović 5), Prelec 5 (od 46. Svetlin 5,5), Matko 6, Medved 5 (od 71. Celar –); selektor: Milenko Ačimović 5; Italija: Carnesecchi 6,5, Lovato 6,5 (od 54. Marchizza 5), Gabbia 6,5, Ranieri 6, Frattesi 6,5, Maggiore 7, Sala 6,5, Pobega 7 (od 73. Pirola), Bellanova 6,5 (od 54. Zappa 6,5), Raspadori 7 (od 74. Colombo –), Cutrone 7,5 (od Frabotta –), selektor: Paolo Nicolato 8; rdeči karton: Marchizza 83/2RK; streli: 7:11; na vrata: 2:10; posest žoge v %: 41:59; koti: 6:4; prekrški: 17:12.

Drugi izidi, skupina B – Španija : Češka 2:0; skupina A – Nemčija : Romunija 0:0, Madžarska : Nizozemska 1:6.

Sreda, skupina C: Islandija – Francija, Danska – Rusija; skupina D: Hrvaška – Anglija, Portugalska – Švica (vsi ob 18. uri).

V visokem porazu Slovenije je bil najbližje častnemu golu Aljoša Matko. FOTO: Leon Vidic/Delo



Vsak napad gol

Milenko Aćimović: Pomemben je sistem »Zadnja tekma je bila pomembna, omogočala nam je napredovanje. Toda videli smo moč in kakovost Italijanov. Naredili smo preveč posamičnih napak, na takšni ravni se takoj kaznujejo. Fantje so bili motivirani, dobro smo se pripravili, potem pa so začele ena za drugo vrstiti napake, samozavest je padla in v nekem trenutku smo razpadli. Nekako smo se le sestavili. Turnir je bil zahteven, ne le za igralce, tudi zame. Do veljave je prišel sistem. Ni važno koga ni, temveč, da kdorkoli igra, ve, kaj dela.«

Slovenski selektor Milenko Aćimović se je prepričal, da brez izkušenj ne gre. FOTO: Borut Živulovič/Reuters

V pol ure je bilo konec naših sanj o čudežu v Ljudskem vrtu.

Slovenski vratar Igor Vekić je preprečil še višji poraz.

Najbližje od naših golu je bil Aljoša Matko v prvem polčasu.



Vekić ubranil 11-m, Cutrone se je oddolžil z evrogolom

Kapetan Italije Patrick Cutrone (levo) je dosegel dva gola, lahko bi vsaj še dva, slovenskemu reprezentantu Svenu Šoštariču Kariću pa tekma prav gotovo ne bo ostala v lepem spominu. FOTO: Jure Makovec/AFP

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je ostala le pri željah na 23. evropskem prvenstvu. Nerealnih! V odločilni tekmi za preboj v četrtfinale je visoko z 0:4 izgubila proti Italiji ter v skupini B s točko proti Češki in razliko v golih 1:8 zasedla zadnje mesto. V četrtfinale so se poleg Italije uvrstili še branilka lovorike in zmagovalka naše skupine Španija ter Nizozemska in Nemčija iz skupine A, ki je igrala na Madžarskem. Danes bodo znani četrtfinalisti še v skupinah C in D.»Če ne bi verjeli, ne bi imelo smisla, da smo tukaj. Menim, da lahko presenetimo,« je slovenski vratarrazmišljal pred zgodovinsko tekmo. Tudi njegove misli so sodile v paket obveznega optimizma v slovenskem nogometnem taboru, v katerem je bilo mogoče slišati zgolj: »verjamemo, zaupamo, zmoremo ...«Ali so selektorin njegovi fantje dejansko verjeli v čudež, je druga stvar, toda na igrišču so bila razmerja sil povsem nasprotujoča od napovedi.Slovenci so bili favoriziranim tekmecem kos zgolj v posameznih obdobjih 270 minut, tudi proti Češki, proti kateri so imeli nekaj smole, so bili večino tekme v podrejenem položaju. Sinoči, ko je šlo res zares, pa prvih devet minut.Slovenski fantje so zelo pogumno, če ne celo drzno, vstopili v dvoboj proti oslabljenim Italijanom. Kot da so verjeli, da jim odsotnost njihovih štirih izjemno pomembnih mož v enajsterici omogoča avtoritativno vlogo.Italijani so prvič prešli svojo polovico v 6. minuti, drugič, ko so prišli še bliže, so že zatresli slovensko mrežo. Nizu neposrečenih slovenskih posredovanj z zadnjimje piko na i postavil, ki je z leve strani z diagonalnim strelom po tleh premagal Vekića. Morda preveč kruta kazen, a v skladu z razmerjem sil. Boljši takšne napake spremenijo v gol.In če je kdo še mislil, da je šlo pri prvem golu za nesrečno naključje, pri drugem ni več. »Azzurrini« so v dveh potezah prišli do vodstva z 2:0. Pri globinski podaji po sredinije ofsajd zanko zamudil Šoštarič Karić,pa je rutinirano razrešil dvoboj iz oči v oči z Vekićem.Ritem in konkretnost Italijanov, vsak resnejši napad je pomenil gol, se je nadaljeval. V 25. minuti je v kazenskem prostoru preigravalpa ga je nerodno zrušil. Poljski sodnikje pokazal na belo točko. Za 3:0 je zadel kapetanZmagovalec je bil odločen, a slovenskih muk (je po odlični samostojni akciji za las zgrešil za svoj drugi gol na euru) še ni bilo konec. Še dobro, da je Vekić ohranil »mirno kri« in Crutoneju ubranil drugi kazenski strel, sicer bi bila italijanska prednost ob odmoru še višja.Našim ni bilo lahko po lekciji in pol, a tudi »azzurrinom« še ni bilo dovolj golov. Cutrone je bil jezen, ker ni zadel druge enajstmetrovke, a je v 49. minuti popravil spodrsljaj s projektilom z 20 m, ki je zletel pod prečko v levi zgornji vrat slovenskega vratarja. Slovencem je preostal le še lov za častnim golom, ki ga niso dosegli. Zato pa je Vekić preprečil še hujši poraz.Če je tolažba kaj vredna, potem naj bo: soprireditelji eura Madžari so prvenstvo končali brez točke in z razliko v golih 2:11.