Italijanski derbi brez zmagovalca, Real (vsaj začasno) na vrhu

Slovenska nogometna reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić sta z Udinesejem doživela četrti poraz v italijanskem prvenstvu 2023/24. Videmčani so tokrat z 1:3 izgubili pri Romi. Za zebre je to prvi neuspeh v domačem prvenstvu po 27. septembru.

Takrat so priznali premoč Napoliju (1:4), nato pa po vrsti vknjižili eno zmago in pet neodločenih izidov. Po 13 tekmah so na 16. mestu z 11 točkami, Roma je peta z 21.

V izenačenem dvoboju je Roma povedla v 20. minuti, ko je po podaji Paula Dybale zadel Gianluca Mancini. Izenačil je Florian Thauvin v 57. minuti. V 81. minuti je Dybala zadel še sam, zmago pa je tik pred iztekom 90 minut potrdil Stephan El Shaarawy.

Bijol je za Udinese odigral vso tekmo, Lovrić pa je v igro vstopil v 69. minuti.

V derbiju sta se Juventus in Inter razšla brez zmagovalca (1:1). Tekmo je bolje začela stara dama iz Torina, ki je na veselje domačih navijačev prešla v vodstvo v 27. minuti. Po lepi akciji na levi strani je natančno z desnico meril Dušan Vlahović. Vodstvo gostiteljev je trajalo le šest minut, po prav tako lepi akciji, tokrat z desne, je natančno zaključil Lautaro Martinez.

S 13. golom je Argentinec še povečal prednost na lestvici strelcev, sledita mu Olivier Giroud (Milan) in Domenico Berardi (Sassuolo) s po sedmimi.

Na preostalih današnjih tekmah je Frosinone brez Matevža Kamenška-Pahiča slavil proti Genoi z 2:1, medtem ko je Empoli, pri tem Lovra Štubljarja prav tako ni bilo v ekipi, doma izgubil proti Sassuolu s 3:4. Odločilni zadetek je Domenico Berardi dosegel tik pred iztekom dvoboja.

Na vrhu razpredelnice ima Inter 32 točk, Juventus pa dve manj. Po zmagi v soboto proti Fiorentini z 1:0 ima Milan 26 točk, Napoli pa je pri 24, potem ko je bil ob debiju Walterja Mazzarrija na klopi prvakov v gosteh boljši od Atalante z 2:1.

Jutri bosta za konec 13. kroga še tekmi Verona – Lecce in Bologna – Torino.

Rodrygo dvakrat v polno za Real

Nogometaši madridskega Reala so vsaj začasno prevzeli vrh španskega prvenstva, potem ko so v 14. kolu v gosteh premagali Cadiz s 3:0. Kraljevi klub je povedel v 14. minuti z golom Rodryga, isti igralec zadel še v 64. minuti. Rodrygo je izjemno tekmo kronal še s podajo Judu Bellinghamu v 74. minuti za končnih 3:0.

Real Sociedad je z 2:1 ugnal Sevillo, ki je tekmo končala kar z dvema igralcema manj. Ekipa iz San Sebastiana je povedla že v tretji minuti po avtogolu Marka Dmitrovića, v 22. minuti pa je vodstvo gostiteljev na 2:0 povišal Umar Sadiq.

Sevilla je v 60. minuti znižala rezultat prek Youssefa En-Nesyrija, v končnici pa so gosti ostali z igralcem manj. V 88. minuti je bil zaradi prekrška izključen Sergio Ramos, zaradi pritoževanja pa je rdeč karton prejel še Jesus Navas. Za Ramosa je bil to že 21. rdeči karton v elitni španski ligi in 30. v karieri.

Rodrygo je bil neustavljiv. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters

Tri točke je osvojil tudi Villarreal, ki je s 3:1 premagal Osasuno. Vsi štirje goli so padli v zadnje dobre pol ure igre, junak zmage rumene podmornice pa je bil Jose Luis Morales, ki je dosegel trojček (v 57., 71., 80. minuti), za goste pa je v 78. minuti gol dosegel Alejandro Catena.

Jutri bosta 14. krog zaključila Girona in Athletic Bilbao.

Real je z današnjo zmago prevzel vrh lestvice s 35 točkami, Girona, ki ima tekmo manj, je druga s točko manj, Atletico Madrid z Janom Oblakom in Barcelona pa imata po 31 točk.