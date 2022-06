Italijanski prvaki iz Milana dobili nove ameriške lastnike

Novico je v sredo potrdilo vodstvo Milana, čigar trenutni lastniki, investicijski sklad Elliott, ostajajo del rdeče-črne družine kot manjšinski vlagatelji. Predajanje poslov naj bi se zavleklo skozi celotno poletje, dokončali pa ga bodo najkasneje do septembra, piše v izjavi za javnost. AC Milan je v sezoni 2021/22 osvojil prvi državni naslov po 11 letih in ga tudi v sezoni 2022/23 čaka nastopanje v skupinskem delu lige prvakov.

Primerjava nakupa AC Milana z nekaterimi najdražjimi v zgodovini svetovnega športa. INFOGRAFIKA: Delo

»Počaščeni smo, da smo lahko del sijajne zgodovine AC Milana in navdušeni smo, da bomo igrali vlogo v naslednjem poglavju kluba, ki se medtem vrača na mesto, ki mu pritiče – povsem v vrhu italijanskega, evropskega in svetovnega nogometa,« je dejal ustanovitelj RedBirda Gerry Cardinale. »Filozofija vlaganja RedBirda in zgodovina, ko gre za lastništvo ekip, kažeta na to, da so lahko nogometni klubi uspešni na igrišču in vzdržni izven igrišč,« je dodal.

RedBird finančno podpira tudi Fenway Sports Group, ki je lastnik aktualnega angleškega in evropskega podprvaka Liverpoola in bejzbolske ekipe Boston Red Sox, prisoten je tudi v francoskem nogometnem prvoligašu Toulousu. Liverpool in Milan sta se merila v pravkar končani sezoni lige prvakov, v skupinskem delu so dve tesni zmagi slavili Liverpoolčani (3:2 doma in 2:1 v gosteh).