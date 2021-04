Izkušnje za vojno s superligo pridobil v vojni v Jugoslaviji

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je še enkrat spregovoril o položaju s superligo in kako mu je uspelo preprečiti razbohotenje odpadniškega nogometnega tekmovanja z dvanajstimi elitnimi evropskimi klubi. Omenil je, da je bogate izkušnje pri takšnem razreševanju pridobil med vojno na prostoru nekdanje Jugoslavije. Čeferin in Uefa so za zdaj zmagovalci v vojni s separatističnimi klubi, superliga je obstajala le 48 ur, preden je osem elitnežev izstopilo in na določen način priznalo napako.



O vojnih izkušnjah iz leta 1991 pa je vrhovni mož evropskega nogometa povedal: »Sedel sem na balkonu z družino, ko mi je pristopil neki človek in mi pojasnil, da moram v vojno. Bil sem šokiran. Vse je trajalo deset dni, so pa to bili dnevi popolne napetosti. Bilo je veliko groženj, bomb ... Vse te izkušnje iz takratnega obdobja ti pomagajo, da preživiš v časih, ko te nekateri ljudje skušajo spraviti iz ravnovesja,« je Čeferin povedal v pogovoru za tiskovno agencijo AP. S tem je seveda mislil na dvanajst odpadniških klubov in superligo. »To je nekaj podobnega vojni, enako stresno, z enako napetostjo. A razvajeni otroci me ne morejo spraviti iz ravnovesja, sem glavni mož Uefe.«

Konec odnosov z Agnellijem

Da se nekaj pripravlja, je zaslutil v soboto pred tednom in pol, ko se predsednik Juventusa Andrea Agnelli, dolgoletni prijatelj, Čeferin je bil tudi boter njegovemu otroku, ni odzval na telefonske klice. »Takrat sem dojel, da gre za popolno izdajo in da so mi nekateri ljudje leta lagali. Nisem vedel, da se bo vse zgodilo ravno v teh dneh, klubi so me klicali in mi govorili, da jim je žal, a tudi, da gredo v superligo. Z Agnellijem nisva več v nobenih odnosih, niti jih ne bova več imela. A ljudem bom seveda še naprej verjel. Tisti, ki sem jim popolnoma zaupal, me niso izdali, nihče razen Agnellija. Nekatere druge sem sumničil ves čas.«



V tem trenutku so iz superlige izstopili Manchester City in United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Atletico Madrid in Inter, njeni člani so uradno še vedno Real Madrid, Barcelona, Juventus in Milan. »Ti klubi se morajo odločiti, ali so v superligi ali spadajo v okvir Uefe. Če so člani superlige, potem niso udeleženci lige prvakov. A menim, da je superliga mrtva. Četudi nekoč pride do nje, sam takrat verjetno ne bom več v nogometu,« je sklenil predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

