Jaka Bijol verjame, da je nared za igranje v elitni angleški ligi

Vodstvo nogometnega kluba Leeds United, ki se je vrnil v elitno angleško ligo, je na svoji spletni strani tudi uradno potrdilo nakup Jake Bijola. Slovenski reprezentančni branilec je z novimi delodajalci podpisal petletno pogodbo.

Bijol se v Anglijo seli iz italijanskega Udineseja, pri katerem je v zadnji sezoni zbral 37 nastopov v vseh tekmovanjih in dosegel dva gola. »Mogoče je to zame največji karierni izziv doslej. Ampak delam zato, ker je to velik izziv za vsakogar. Menim pa, da sem tako jaz kot klub pripravljen na igranje v elitni angleški ligi,« je za spletno stran kluba povedal Bijol in obljubil, da bo dal vse od sebe, da bo pripravljen za prvo tekmo sezone. »Potem pa bomo šli od tam naprej.«

Udinese je Bijola, enega od stebrov slovenske vrste, za katero je doslej odigral 63 tekem, kupil leta 2022 od moskovskega CSKA za štiri milijone evrov. Naš reprezentant je sicer pred tem nosil tudi dres Hannovra in velenjskega Rudarja.

Pri Leedsu višine odškodnine za Bijola niso razkrili, Transfermarkt pa poroča, da so Angleži, ki so pred tem pripeljali tudi Lukasa Nmecho, zanj plačali 18 milijonov evrov. Z dodatki lahko ta znesek doseže 22 milijonov. To bi pomenilo drugi največji prestop v zgodovini slovenskih nogometašev. Doslej največji je bil prestop Benjamina Šeška iz Salzburg v Leipzig leta 2023.