Slovenski nogometaš pred odmevnim prestopom

Slovenski nogometni reprezentant Jaka Bijol je čedalje bližje prestopu v elitno angleško ligo. Kot je poročal novinar Fabrizio Romano, ki velja za zanesljivega pri napovedovanju transferjev, se je 26-letni branilec italijanskega Udineseja dogovoril za prestop k Leedsu.

Prav vodilni možje Leedsa so se že dalj časa resno zanimali za Bijolov nakup, v zadnjih dneh so se pojavila tudi namigovanja o zanimanju Newcastla, vendar ša naj bi njegova ponudba prišla prepozno.

Leeds bo za Bijola, ki ga čakajo še zdravniški pregledi, po Romanovih podatkih plačal skupno 22 milijonov evrov vključno z bonusi. Videmčani so zanj zahtevali najmanj 20 milijonov evrov in so sprva tudi zavrnili 15-milijonsko ponudbo angleškega kluba.

Udinese je Bijola, enega od stebrov slovenske reprezentance, kupil leta 2022 od moskovskega CSKA za štiri milijone evrov. Slovenski branilec je sicer nosil tudi dresa Hannovra in velenjskega Rudarja.

V primeru, da bo Bijolov prestop dejansko znašal 22 milijonov evrov, bo to pomenilo drugo največjo prestopno vsoto za slovenske nogometaše.