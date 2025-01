Jan Mlakar po zasuku znova v belem dresu

Prestopna saga Jana Mlakarja je trajala cel januar, v zadnjih dneh pa naposled dobila epilog. Potem ko se je minuli vikend že zdelo, da Pisa slovenskega napadalca ne bo izpustila iz rok zaradi poškodbe prvega napadalca, je Hajduk uspel prepričati italijanski klub in Slovenca do konca sezone pripeljati v svoje vrste.

Mlakar se na Poljud vrača kot posojeni nogometaš, v napadu bo poskušal razbremeniti Marka Livajo in prispevati k skromni strelski beri splitskih belih, ki so minuli konec tedna le remizirali proti Slaven Belupu (0:0) in za vodilno Rijeko zaostajajo za dve točki.

»Počutim se, kot da sploh nikoli ne bi zapustil Hajduka. Srečen sem. Komaj čakam, da začnem trenirati in pomagam ekipi. Pri Pisi sem v poldrugem letu pridobival izkušnje, a sem se vrnil takoj, ko se dobil priložnost. Poznam ekipo, ne bo se mi treba prilagajati. Komaj čakam, da oblečem dres in zaigram pred našim občinstvom,« se novega izziva veseli Mlakar.

Cilj za letošnjo pomlad je jasen, Hajduk lovi prvi naslov hrvaškega prvaka po letu 2005.