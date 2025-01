Kandidaturo za Šeškovega partnerja vložil turški »rožnati kralj«

V nadaljevanju preberite:

Tudi na Balkanu se počasi začenja nogometna pomlad. Slovenski prvoligaši zaključujejo priprave v toplih krajih in se iz Turčije, Španije in Malte vračajo domov, čez teden dni jih čaka začetek domačega nogometnega prvenstva. Medtem v tujini predaha ne poznajo, v leto 2025 je v turški ligi odlično vstopil Blaž Kramer in opozoril tudi selektorja Matjaža Keka, ki, z izjemo Benjamina Šeška, nad formo in klubskim položajem reprezentančnih napadalcev ne more biti navdušen.

Do prve tekme dodatnih kvalifikacij za obstanek v ligi narodov na Slovaškem slovensko izbrano vrsto ločita slaba dva meseca, položaj reprezentantov v pričakovanju prve akcije v letu 2025 je zelo različen. Na spomladanski uvod v prvenstvo ob domačih čakajo tudi prvoligaši na Poljskem in Hrvaškem, kjer v boju za naslov prvaka Dejana Petrovića (Rijeka) očitno ne bo izzval Jan Mlakar. 26-letni prvokategornik na levem krilu v Kekovi zasedbi se v Pisi ni naigral, zato je želel z vrnitvijo k Hajduku obuditi klubsko kariero.

Ko je imel Mlakar kovčke že pripravljene za pot na Poljud, zapustil ga je poleti 2023, je vmes posegel trener Pippo Inzaghi in po poškodbi prvega napadalca Alessandra Arene odhodu Slovenca prižgal rdečo luč. »Kakšen udarec za šampionske ambicije, uresničile so se črne slutnje,« so bili slabe volje pri Slobodni Dalmaciji, nič bolje razpoložen ni niti Mlakar, ki bo vsaj za pol leta podaljšal italijansko agonijo.