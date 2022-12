Jan Oblak bi bil lahko ob zvezdniškega soigralca

Atletico Madrid, v majici katerega uspešno igra slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, je pripravljen do konca sezone posoditi Joaa Felixa, poroča španski športni dnevnik As. Mladi portugalski reprezentant, ki je igral tudi na svetovnem prvenstvu v Katarju, želi zaradi spora s trenerjem Diegom Simonejem zapustiti klub.

Največ možnosti imata Manchester United in Arsenal

Vodstvo Atletica bi ga tudi prodalo, a tega ne želijo storiti pod ceno 100 milijonov evrov, kar pa bi ta čas težko odštel kateri izmed klubov. Zato se nagibajo, da bi ga v zimskem prestopnem roku posodili, vendar bi moral klub, za katerega bi potem igral, Felixu nuditi tudi plačo.

Joao Felix in trener Diego Simeone FOTO: Phil Noble/Reuters

As navaja, da imata največ možnosti Manchester United in Arsenal. Felix (23) je v Atletico prišel leta 2019 iz portugalske Benfice in za madridski klub na 94 tekmah dosegel 24 golov. Za reprezentanco Portugalske je štiri gole zabil na 28 tekmah.