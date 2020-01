Jan Oblak in Samir Handanović v boj za nujne točke v času kosila

Lionel Messi se je med tekmo v Valencii večkrat nemočno prijel za glavo, saj Barceloni nikakor ni steklo po načrtu. FOTO: AFP



Diego Simeone je »zelo slab zgodovinar«

Napadalec Karim Benzema in trener Zinedine Zidane bosta poskušala zvečer osvojiti tri točke v Valladolidu, kar bi Realu prineslo prav takšno prednost pred Barcelono. FOTO: AFP

Juventus v Neaplju, Birsa v Milanu

Konec tedna prinaša večpartitni spopad za italijanski in španski nogometni vrh, v obeh bitkah pa je udeležen po en slovenski legionar. Na Apeninih bodo danes razpravljali o tem, kdo bi si močneje zaslužil naslov prvaka serie A. Vnovič Juventus, ki bo zvečer obiskal Neapelj, ali Inter, ki bo gostih Cagliari? Morda se bosta v Milanu spopadla tudi dobra prijatelja Samir Handanović in Valter Birsa, čeprav slednjega nekateri italijanski mediji »selijo« nazaj v Verono. Derbi kola bodo igrali danes v Rimu: Roma bo gostila manj priljubljeni klub iz metropole, morebitna zmaga Lazia pa bi slednjega dokončno zavihtela v odprt boj za »scudetto«, ki ga je osvojil v letih 1974 in 2000.

Zadnji januarski konec tedna prinaša izjemno zanimive nogometne izzive španskim klubom.je že spodrsnilo, danes bosta krenila v zahteven izziv šein. Valencia ni bila srečno prizorišče za novega trenerja Barcelone.je padel na prvem večjem testu na klopi Barcelone. Katalonski navijači so bili pred gostovanjem v Valencii resda pomirjeni, »netopirji« so namreč v ligaški tekmi nazadnje premagali Barcelono na svojem štadionu daljnega leta 2007, povsem nazadnje pa včeraj, ko so Katalonci padli z 0:2.»Igralci povsem razumejo, kaj želim od njih, toda to jim gre dobro v sobi za taktiko, manj pa na igrišču. Sami smo pomagali Valencii do zmage, saj nismo zapirali prostorov tam, kjer smo se dogovorili. Kljub vsemu smo spremljali dva različna polčasa«, je ocenil Setien. Barcelona ostaja pri 43 točkah, kolikor jih je zbral tudi Real, ki bo ob 21. uri gostoval v Vallodolidu, Atletico jih ima osem manj, pred njim pa je izjemno pomembna tekma z Leganesom.Španski mediji in navijači so namreč enotno udarili potrenerju madridskega Atletica, potem ko je rdeče-bela ladja prvič po letu 2014 nasedla na tretjo zaporedno čer. Današnji mestni derbi z Leganesom bo tudi zato »tekma vseh tekem« za vratarjain njegove soigralce, kaj šele za 49-letnega argentinskega trenerjavztrajno išče pot med največje na stari celini in je zavoljo tega zgradil tudi najsodobnejši štadion ter angažiral nekatere, toda zašel je v hudo. Prvič po februarju 2014 je nanizal tri poraze. To se je zgodilo v, ko je klonil v finalni tekmi z Realom, v, kjer je Atleticov motor deloval kot dvajset let star moskvič, in nazadnje v, kjer mu je odčital bolečo lekcijo tretjeligaš Leonesa. »Zgodovinska katastrofa Atletica,« je bil celostranski zapis na naslovnici časnika As, v notranjem komentarju pa tekst o tem, da »bi si moral Simeone osvežiti spomin kot slab zgodovinar«. Decembra 2011 je tedanji trener klubaizpadel iz kraljevega pokala proti tretjeligašu, kar ga je stalo službe, namesto njega pa je klub angažiral prav –Argentinski trener izgublja zaupanje navijačev. V spletni anketi časnika(N = 81.700) jeprav vanj uperilo prst krivde, 35 % v igralce, 19 % pa v klubski koncept. »Ne smemo izgubiti rdeče niti naše igre. Tako z Realom v Džedi kot nazadnje v Leonu smo igrali korektno. Noben vratar tekmeca v tej sezoni ni zbral v tekmi z nami toliko obramb kot prav nazadnje v Leonu (9),« je ocenil Simeone. Kdo ve, kaj bo sledilo v naslednjih tednih. Leta 2014 je Atletico kljub trem zaporednim porazom pozneje osvojilin priplezal doDejstvo je, da je Atletico vse tri januarske tekme izgubil v gosteh in da se v nedeljo vrača na svoj štadion, ob tem bosta spet oblekla majici tudi prvi vratarin napadalec. Že danes velja, da bodo morali biti borci Diega Simeoneja dobesedno »lačni uspeha«, če bodo želeli zmleti Leganes. Tekma je na sporedu točno opoldne in zanimivo: le pol ure pozneje bo krenil nad Cagliari Inter s