Jan Oblak in soigralci po pravi drami še bližje cilju

Atletico čaka zahtevno gostovanje v Valladolidu

Jan Oblak je bil le redko na hudih preizkušnjah, toda kljub temu je enkrat podpisal vdajo. FOTO: Gabriel Bouys/AFP

Pred zadnjim kolom španskega prvenstva še vedno ostaja odprto vprašanje prvaka. Takokotsta danes zmagala in odločitev prestavila na naslednjo nedeljo.Atletico Madrid je do treh verjetno ključnih točk v boju za naslov prvaka prišel na nadvse dramatičen način. Potem ko je v prvem polčasu in prvi polovici drugega zapravil kopico priložnosti za zadetek proti, se je petnajst minut pred koncem znašel v zaostanku 0:1.je z glavo žogo spravil preko golove črte.Gol je sodnik potrdil šele po ogledu videoposnetka, saj jestrel odbil, a je žoga pred tem že s celim obsegom prečkala linijo gola. Madridčani so nato vse moči usmerili v napad. V 82. minuti je izenačil, zmagoviti zadetek pa je dve minuti pred iztekom rednega časa zabilki je s tem prekinil več kot dva meseca trajajoči strelski post.Real Madrid je svoj del naloge opravil v, zmagal je z 1:0 z zadetkomv 68. minuti, znova pa je razočarala, ki je na svojem igrišču izgubila protiz 1:2 in tako dokončno izpadla iz boja za naslov.V zadnjem kolu 23. maja ob 18. uri bo Real Madrid gostil, Atletico Madrid pa bo gostoval pri. Toda tudi za slednjega bo tekma zelo pomembna, saj bi Valladolid v primeru poraza nazadoval v drugo ligo. Tam je kolo pred koncem že matematično Eibar, poleg Valladolida pa izpad grozi še Huesci in Elcheju.