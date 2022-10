Jan Oblak na San Mamesu po poškodbi zapustil zelenico

Nogometaši Atletico Madrida so v 9. kolu španskega prvenstva gostovali v Bilbau pri Athleticu in zmagali z 1:0. Slovenski vratar Jan Oblak je moral sredi drugega polčasa po trku z nasprotnim igralcem zapustiti igrišče zaradi bolečin v zgornjem delu telesa. Oblak je drugič v tej sezoni moral z igrišča zaradi poškodbe. Tokrat jo je staknil ob posredovanju pred Alexom Berenguerjem. Ob skoku in trku z nasprotnim igralcem ter trdem pristanku na tleh je začutil bolečino v ramenskem obroču, nekaj minut kasneje pa je sam zahteval menjavo zaradi, kot je pokazal soigralcem, bolečin v vratu oziroma glavi.

Škofjeločan je moral dve tekmi v španskem prvenstvi izpustiti že septembra zaradi poškodbe stegenske mišice. Strelec edinega zadetka na San Mamesu je bil Antoine Griezmann v 47. minuti. Šele drugo zmago v sezoni je zabeležila Sevilla, ki je v minuli sezoni zasedla četrto mesto v la aligi. V gosteh je premagala Mallorco, edini zadetek na tekmi pa je na začetku drugega polčasa dosegel Nemanja Gudelj.

V nedeljo bo v ospredju obračun med Real Madridom in Barcelono. Večna tekmeca sta izenačena po točkah na vrhu razpredelnice, psihološki moment pa je na strani aktualnih evropskih in španskih prvakov. Katalonci so namreč sredi tedna doživeli hudo razočaranje, saj so si z neodločenim izidom proti Interju praktično zaprli vrata v nadaljevanje tekmovanja v ligi prvakov.

Izidi 9. kola la lige:

petek:

Rayo Vallecano : Getafe 0:0

sobota:

Girona : Cadiz 1:1 (0:0)

Valencia : Elche 2:2 (2:1)

Mallorca : Sevilla 0:1 (0:0)

Athletic Bilbao : Atletico Madrid 0:1 (0:0)

nedelja:

14.00 Celta Vigo - Real Sociedad

16.15 Real Madrid - Barcelona

18.30 Espanyol - Valladolid

21.00 Betis - Almeria

ponedeljek:

21.00 Villarreal - Osasuna