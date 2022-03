Sijajni Jan Oblak zaustavil rdeče vrage z Ronaldom na čelu

Nogometaši madridskega Atletica so se s slovenskim reprezentančnim vratarjem Janom Oblakom na čelu prebili v četrtfinale lige prvakov. V povratni tekmi osmine finala so z 1:0 (1:0) v gosteh premagali igralce Manchester Uniteda in napredovali s skupnim izidom 2:1.

Strelec edinega gola na Old Traffordu je bil v 43. minuti Renan Lodi. »Rdeči vragi« so sicer poskušali vse, da bi iztržili vsaj neodločen izid, s katerim bi se rešili vsaj v podaljšek, toda Madridčani so jih spretno onemogočali. če pa so že prišli do strela, je bil vselej na pravem mestu Oblak, ki je nekajkrat posredoval zelo dobro.

Koke: Oblak je najboljši vratar na svetu

»Za nas je pomembno, da smo po vseh vzponih in padcih v tej sezoni še vedno v ligi prvakov. Že v prvi tekmi bi si zaslužili zmago, tokrat pa smo se borili do konca, da smo si vendarle zagotovili napredovanje. Zame je Oblak najboljši vratar na svetu, to je vnovič pokazal tudi tokrat,« je 29-letnega Škofjeločana pohvalil njegov soigralec Koke.

V domačem moštvu so bili vidno potrti. »Zares smo razočarani. V obeh tekmah smo storili premalo, da bi napredovali. Atleticovo moštvo ima veliko izkušenj. Dobro vedo, kako se odigra takšne tekme. Dosegli so gol, nato pa so nam dobro preprečevali, da bi si ustvarili priložnosti,« je pojasnil David de Gea, čuvaj mreže pri Manchester Unitedu.

Na drugi današnji tekmi osmine finala je Benfica prav tako z 1:0 na tujem ugnala amsterdamski Ajax in si zagotovila nastop v četrtfinalu. Prva tekma se je namreč razpletla z neodločenim izidom 2:2. Odločitev o zmagovalcu je tokrat padla v 77. minuti, ko je domačo mrežo zatresel Darwin Nunez.