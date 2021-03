Johnson vabi Čeferina na nogomet in pivo

Boris Johnson si v družbi partnerice Carrie Symonds rad ogleda športne prireditve. FOTO: Toby Melville/Reuters

Uefa in Anglija bi lahko z roko v roki rešila euro 2020. FOTO:

Carl Recine/Reuters

Do za leto dni preloženega nogometnega eura so še dobri trije meseci, zaradi različnih epidemioloških slik pa še ni znano, v koliko državah in mestih bo potekal. Tukaj priložnost za samopromocijo in promocijo razvpitega brexita vidi populistični britanski premier, ki Uefi in njenemu predsednikupredlaga enostavno rešitev: vse tekme bi lahko gostila Velika Britanija.Kot piše britanski tabloid The Sun, Johnson stavi na zgodbo o uspehu pri cepljenju zoper covid-19, v katerem je Otok daleč pred celinsko Evropo. Londonski Wembley bi tudi sicer gostil polfinale in finale, skupinski del naj bi bil tudi na Hampden Parku v Glasgowu, toda Johnson sporoča: »Katero koli tekmo nam boste dali, jo bomo z veseljem vzeli.«V ozadju pa je večja zgodba. Velika Britanija naj bi si skupaj z Irsko srčno prizadevala organizirati svetovno prvenstvo leta 2030, v katerega je pripravljena takoj vložiti 2,3 milijarde funtov. Takšna »pomoč« Uefi v zdravstveni krizi bi lahko močno dvignila njene delnice. »Anglija je domovina nogometa in krasna stvar bi bila, če bi nogomet prišel domov,« pravi Johnson in dodaja: »Naš program cepljenja je zgled vsem, če bi gostili poletni euro, bi bila to najboljša reklama za našo kandidaturo za SP 2030.«Premier je priznal, da že komaj čaka, da si bo lahko v lokalnem pubu privoščil vrček piva. Gostilne naj bi se odprle aprila, zatem bo glavno vprašanje, kako čim bolj varno vrniti navijače na tribune. Vse omejitve zaradi covida-19 naj bi bile umaknjene do sredine junija, na finalu eura 11. julija bi lahko bilo na Wembleyju vseh 90.000 sedežev zasedenih, če bodo uveljavljeni cepilni potni listi in sistem hitrega testiranja.Euro 2020 naj bi bil sicer v 12 evropskih mestih, vendar je ta možnost vse manj verjetna. »Mi smo v bistvu že gostitelji EP, če želijo imeti vse tekme pri nas, smo pripravljeni. Uefa se tega zaveda in žoga je pri njej,« Čeferinu in njegovim sporoča Johnson, ki si v tem desetletju obeta renesanso britanskega nogometa.