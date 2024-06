Jokajočega Cristiana Ronalda lahko potolaži le Realova zmaga

Cristiano Ronaldo ima sloves izjemno čustvenega fanta. Ko zmaguje ali izgublja ne skriva čustev. Kako jemlje zmage in poraze, je 39-letni Portugalec razkril tudi v Savdski Arabiji, kjer se mu je znova zalomilo. V finalu savdskega kraljevega pokala je njegovo moštvo Al-Nassr po enajstmetrovkah izgubilo proti Al Hilalu s 4:5.

Ronaldo je tako sezono končal brez osvojene lovorike, kar je po koncu tekme doživljal zelo čustveno. Po licih so mu spolzele tudi solze.

Večji del tekme je vodil Al Hilal, ki ga je v zgodnje vodstvo v sedmi minuti popeljal srbski napadalec Aleksandar Mitrović, ki bo predstavljal nevarnost tudi za slovensko reprezentanco na evropskem prvenstvu v Nemčiji. V 88. minuti je za Al-Nassr izenačil Ajman Jahja.

Edina lovorika, ki jo je Ronaldo osvojil z Al-Nassrom ostaja arabski pokal prvakov iz lanskega leta. Pogodba, ki mu bo v dveh letih in pol prinesla več kot 400 milijonov evrov, se mu bo iztekla ob koncu naslednje sezone.

Ronaldo se bo lahko tolažil že nocoj, če bo Real osvojil 15. naslov evropskega prvaka. Portugalec je kar devet sezon igral za kraljevski klub, s katerim ga povezujejo številne zmage, prijateljstvo s predsednikom Florentinom Perezom in je tudi po prestopu k Juventusu leta 2018 ostal njegov veliki navijač. V Realovem dresu je osvojil štiri lige prvakov, prvič pa je bil zmagovalec lige prvakov v dresu Manchester Uniteda. Še dolgo let pa mu nihče bo ogrozil strelskega rekorda v »champions league«. Njegovih 140 golov se zdi neulovljivih. Od v Evropi še aktivnih napadalcev je Portugalcu najbližje Poljak Robert Lewandowski s 94 goli. Bayernov veteran Thomas Müller je pri 54 golih, najboljša napadalca izv mlajšem rodu Kylian Mbappe in Erling Halland sta pdo 50 goli. Francoz je pri 48., Norvežan pa pri 41..