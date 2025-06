Jorge Simao novi glavni trener Olimpije

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija Ljubljana je na novinarski konferenci pred začetkom priprav na novo sezono predstavil novega trenerja. Slovenske državne prvake bo v novo sezono popeljal Portugalec Jorge Simao, ob tem so Ljubljančani predstavili naslednjo kadrovsko okrepitev, Jana Gorenca. Slovenski prvaki začenjajo priprave na sezono 2025/26, v kateri jih kmalu čakajo tudi kvalifikacije za ligo prvakov.

»Cilj v tej sezoni je absolutno postati prvak Slovenije. To je prvi cilj, drugi je uvrstitev v skupinski del evropskih tekmovanj. Mislim, da je bilo lansko leto eno najuspešnejših, če ne celo najuspešnejše v zgodovini kluba,« je uvodoma na konferenci dejal direktor kluba Igor Barišić. Na tej so pri Olimpiji predstavili novega trenerja, potem ko je klub zapustil Španec Victor Sanchez, s katerim se Olimpija ni dogovorila o podaljšanju sodelovanja. Težava je bila najti skupen finančni jezik.

»Kar zadeva trenerja, smo prišli do točke, ko se nismo mogli dogovoriti o sodelovanju. Ponudili smo največ, kar smo lahko, gospod Sanchez tega ni sprejel. Njegovih zahtev nismo mogli sprejeti, saj so bili čez mejo v tem delu evropskega nogometa,« je še dodal Barišić. Novi trener zeleno-belih je portugalski strokovnjak Simao. Oseminštiridesetletnik je bil zadnje leto brez službe, nazadnje je na kratko vodil domačo Boavisto ob izteku sezone 2023/24.

Olimpijin vodstveni kader, levo Goran Boromisa, desno Igor Barišić, je novemu trenerju (v sredini) že namenil klubski dres. FOTO: Jože Suhadolnik

V karieri je vodil 12 klubov, najuspešnejši pa je bil na klopi Brage v sezoni 2016/17. Edino osvojeno lovoriko je osvojil v drugi portugalski ligi z Belenensesom leta 2013, ko je kot pomočnik začel trenersko pot. Kasneje je pri Belenensesu deloval tudi kot glavni trener, v karieri pa je vodil še Atletico CP, Mafro, Paços Ferreiro, Chaves, Al Fajho (Savdska Arabija), Mouscron (Belgija), Santo Claro in Academico Viseu.

Prišel makedonski reprezentant

»Prepričala nas je energija, komunikacija in pozitivno taktično razmišljanje. Gre za trenerja, ki se ukvarja z napadalnim nogometom in tranzicijami, kar se tiče taktike. V pogovorih nas je prepričal s pozitivno energijo, verjame v to, kar počne, izkazal je tudi resnično željo po prihodu v Olimpijo,« je dejal športni direktor Goran Boromisa.

»Nisem še bil v Sloveniji, a mi je v čast biti tukaj. Lepa država in mesto, seveda pa me je sem pripeljal nogomet. Velik klub, velik izziv. Tu sem z vsem svojim srcem, energijo in navdušenjem, da se borim. Tako preprosto je,« se je uvodoma predstavil Simao in dodal, da je njegov slog igrati na zmago z agresivnim in živahnim nogometom tako v kot izven posesti žoge.

Te dni je Olimpija tudi že potrdila dva novinca. Slovenski nogometaš Jošt Urbančič prihaja iz norveškega Vikinga, klubu se je ob rekordnem prestopu v eri predsednika Adama Deliusa pridružil tudi severnomakedonski reprezentant Dimitar Mitrovski, ki ima za seboj odlično sezono v hrvaški ligi.

Olimpija lovoriko za prvaka že ima (na mizi), želi še nadaljnje. FOTO: Jože Suhadolnik

Predstavili so še slovenskega osrednjega branilca Gorenca, ki je z zeleno-belimi podpisal nekaj minut pred začetkom konference. Po začetku kariere v Krškem je zdaj 25-letnik že igral za Olimpijo, preden je odšel v Muro in tam osvojil naslov prvaka. Igral je tudi za belgijski KAS Eupen in bil na posoji pri Bravu.

Pred tem sta klub zapustila David Sualehe in Justas Lasickas, v Al Ain v Združene arabske emirate je odšel tudi kapetan zmajev Marcel Ratnik. Ob njegovem odhodu so našli zamenjavo na položaju branilca, v klub je prišel 22-letni Bolgar Veljko Jelenković, je še potrdil Boromisa in dodal, da pričakujejo še dodatne okrepitve.

Tudi nogometaši Olimpije pa so v interesu tujih klubov, tako da lahko tudi pride do kakšnih odhodov. Najbolj v pričakovanju je odhod Raula Florucza, za katerega pri Olimpiji pričakujejo rekordno odškodnino.

Na konferenci se je Olimpija dotaknila še priprav, te bodo Ljubljančani opravili v bližnji Avstriji, kjer bodo igrali tudi pripravljalne tekme, generalka bo 2. julija s CSKA iz Sofije. Ob tem so v klubu napovedali tudi prvo klubsko trgovino, ki bo na Pogačarjevem trgu.