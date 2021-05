Junaško so zmagali brez vratarja in zamenjave

Verjetno ni športnika na svetu, ki v minulih 15 mesecih ni občutil posledic pandemije. Toda sveži primer iz nogometnega pokala Libertadores je vsekakor nekaj posebnega.



Na tekmi južnoameriške različice lige prvakov je argentinski River Plate ugnal kolumbijski Independiente z 2:1, čeprav ni mogel računati na 20 igralcev v predpisani karanteni. Ker so bili med njimi vsi štirje vratarji moštva, je moral med vratnice stopiti 35-letni zvezni nogometaš Enzo Perez, pred leti adut Benfice, Valencie in argentinske reprezentance, trener Marcelo Gallardo pa ni imel na voljo niti ene zamenjave. A tudi z 11 možmi si je oddahnil, ko je njegov moštvo po šestih minutah vodilo z 2:0 in se slednjič obdržalo na prvem mestu v svoji skupini pred brazilskim Fluminensejem.



Argentinska nogometna zveza je medtem zaradi stopnjevanja pandemije prekinila vsa državna tekmovanja v vseh starostnih kategorijah vsaj do konca maja. V tem času bodo lahko moštva igrala le na mednarodnih tekmah, pripravljala pa se bo lahko tudi argentinska reprezentanca, saj jo 3. in 8. junija čakata kvalifikacijski tekmi za SP 2022 s Čilom in Kolumbijo, od 13. junija do 10. julija pa še Copa America.



