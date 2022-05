Junija znana prizorišča tekem mundiala treh držav

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) namerava 16. junija v New Yorku objaviti prizorišča gostiteljev svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo leta 2026 v Severni Ameriki, so v petek sporočil iz svetovne nogometne federacije.

Prijavilo se je 22 kandidatov za najmanj 16 prizorišč, na katerih bo 17 stadionov v 16 ameriških mestih, pri čemer je območje Los Angelesa predložilo tako stadion SoFi v Inglewoodu kot Rose Bowl v Pasadeni, ki je bil prizorišče finala svetovnega prvenstva leta 1994.

Mundial leta 2026 bo zgodovinski, prvič bodo prvenstvo pripravili v treh državah, prizorišča bodo tudi v Mehiki in Kanadi, večina tekem pa bo v ZDA, kjer načrtujejo, da bi izpeljali 60 tekem, vključno z vsemi obračuni četrtfinala, polfinala in finala.

Fifa je gostitelje turnirja, ki bo prvo svetovno prvenstvo z 48 ekipami in ne 32 kot doslej, razglasila junija 2018, ko je združena kandidatura ZDA, Kanade in Mehike premagala Maroko. Postopek izbire prizorišča je od takrat upočasnila pandemija novega koronavirusa.

Med prizorišči zunaj ZDA je tudi kultni Estadio Azteca ter stadiona v Guadalajari in Monterreyu.

Med kandidati v Kanadi pa so stadioni BMO Field v Torontu ter prizorišča v Edmontonu in Vancouvru.

Poleg prizorišč na območju Los Angelesa so med kandidati za uradne stadione prvenstva v ZDA stadioni v Dallasu, Atlanti, Cincinnatiju, Denverju, New Yorku oziroma New Jerseyju, Foxboroughu v Massachusettsu, Houstonu, Kansas Cityju, Miamiju, Nashvillu, Orlandu, Philadelphii, San Franciscu, Washingtonu oziroma Baltimoru in Seattlu.