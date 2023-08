Jürgen Klopp: Naj Fifa in Uefa nekaj storita s Savdijci

Nogometna ekspanzija v Savdski Arabiji doživlja nove razsežnosti z vsakim zvezdniškim nakupom, večina uglednih nogometašev pa odhaja na Arabski polotok iz evropskih klubov. To je zmotilo trenerja Liverpoola Jürgna Kloppa, ki ob nogometnih temah pogosto komentira tudi »športno politiko«. V zadnjih tednih so odšli v saudske klube trije nekdanji igralci rdečih: Jordan Henderson, Roberto Firmino in Fabinho.

»Vpliv Savdske Arabije na nogomet je trenutno res ogromen. Najhuje je, ker prestopnik rok v Savdski Arabiji traja tri tedne dlje kot pri nas. Zato pozivam Fifo in Uefo, da se odzoveta in najdeta neko rešitev za ta problem. V tem trenutku resnično ne vem, kaj se bo zgodilo,« je zatrdil Klopp.

Nemec na klopi Liverpoola je pozabil dodati, da mu je v nekem kontekstu morda ustrezalo, da se je »znebil« nogometašev, ki so bili v vsakem primeru blizu izhodnih vrat kluba zaradi delne prenove moštva, ki je v minuli sezoni premier league razočaralo, Firminu pa je pogodba z Liverpoolom celo potekla.