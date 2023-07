Revolucija v Madridu: Ancelotti poskuša spremeniti Real

Španski športni mediji so v zadnjih dneh izpostavljali domnevno velike spremembe v igri madridskega Reala, govorijo tudi o taktični revoluciji, ki da jo poskuša uvesti na igrišču dolgoletni trener Carlo Ancelotti. Sloviti italijanski strokovnjak resnično uvaja spremembe – med drugim želi uvrsti nazaj položaj klasične »desetke«, ki naj bi jo namenil novincu v jati – tam naj bi igral angleški reprezentant Jude Bellingham, za katerega je Real odštel Borussii Dortmund približno 100 milijonov evrov.

Italijan preizkuša sistem igre 4-4-2 s klasično desetko

Jude Bellingham (v črni majici) med akcijo. FOTO: Kirby Lee/Reuters

Ancelotti naj bi postavil Angleža na vrh zvezne vrste v postavitvi 4-4-2 v rombu. Real je namreč začel obdobje brez napadalca Karima Benzemaja, obenem pa ima na voljo ogromno različnih vezistov, med katerimi so tudi mladi Camavinga, Tchouameni, Valverde in denimo Jude Bellingham ali pa turški čudežni deček Arda Güler. »Želim preizkusiti določene novosti. Če nam ne bo uspelo, imamo na voljo preverjene rešitve iz preteklih sezon,« je pojasnil Italijan.

Real Madrid je v prvi pripravljalni tekmi v ZDA premagal AC Milan z izidom 3:2 (Valverde 2, Vinicius; Tomori, Romero), pri čemer je treba dodati, da so Italijani po prvem polčasu vodili z 2:0. Na štadionu Rose Bowl v Pasadeni so začeli tekmo v majicah Reala (4-4-2): Lunin; Mendy, Nacho, Militao, Vazquez; Camavinga, Kroos, Bellingham, Valverde; Joselu, Diaz. Toni Kroos je igral kot zadnji zvezni igralec, Bellingham na desetki za napadalcema. V drugem polčasu, ko je Real zrežiral zasuk, so dobili priložnost Alaba, Carvajal, Garcia, Modrić, Rodrygo, Rüdiger, Tchouameni, Vinicius Junior in Paz Martinez.

Prva tekma španskega prvenstva v Bilbau

Milanov branilec Fikayo Tomori (št. 23) se je takole veselil doseženega gola. FOTO: Kirby Lee/Reuters

Milan je igral v postavitvi 4-3-3 (Pulišić-Colombo-Messias v napadu, v drugem polčasu tudi Ketelaere, Giroud in Leao). Real bo v četrtek igral z Manchester Unitedom v Houstonu, v soboto z Barcelono v Arlingtonu, 3. avgusta pa v generalki za štart španskega prvenstva še z Juventusom v Orlandu. Prvo tekmo v primeri division bo igral 12. avgusta v Bilbau.