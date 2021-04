Juventus tudi brez Ronaldovih golov gladko čez Kurtićeve

Zajc igral vso tekmo, Pandev pa zabijal gole

Miha Zajc (desno) in Milanov napadalec Rafael Leao v skoku. FOTO: Filippo Monteforte/AFP

Samir Handanović v obrambni akciji med tekmo s Spezio. FOTO: Andreas Solaro/AFP

Milanski Inter je v 32. kolu italijanskega nogometnega prvenstva v gosteh igral neodločeno s Spezio 1:1. Ekipa nekdanjega reprezentančnega vratarjaima zavoljo poraza Milana proti Sassuolu z 1:2 zdaj deset točk prednosti pred mestnim tekmecem, na tretje mesto pa se je prebil Juventus, ki je ugnal Parmos 3:1.Inter strumno koraka proti 19. scudettu, šest krogov pred koncem serie A izdatno točkovno prednosti pred Milanom. Izbranciso se v danes resda nadejali polnemu izkupičku, a so se zavoljo poraza Milana razveselili tudi točke. Spezia je povedla v 12. minuti po goluNogometaši iz lombardijske prestolnice so izenačili v 39. minuti prekv drugi polovici tekme pa niso uspeli streti odpor tekmeca iz druge polovice razpredelnice. Handanović je branil celo tekmo za Inter.Drugouvrščenemu Milanu je na domačem San Siru spodrsnilo proti Sassuolu. »Rossoneri« so povedli v 30. minuti po zadetkuv končnici druge polovice tekme pa so gosti uprizorili prvovrsten preobrat in po dveh golih Giacoma Raspadorija v 76. in 83. minuti slavili z 2:1.Poraz Milana je izkoristil Juventus, ki je šele v drugem polčasu strl odpor Kurtićeve Parme, ta je povedla v 25. minuti po natančno izvedenem prostem streluin se mu približal na točko zaostanka. »Stara dama« je tik pred odhodom na veliki odmor izenačila prek. Brazilski bočni branilec se je v drugi minuti drugega polčasa znova vpisal med strelce, končni izid pa je postavilv 68. minuti.Genoaki je odigral celotno tekmo, se je na domačem stadionu Luigi Ferraris z Beneventom razšla z neodločenim izidom 2:2. Za gostitelje je oba gola dosegel makedonski veteran(11., 21.), za goste pa(5./11 m) in(15.).