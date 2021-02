Juventus v Veroni pustil točki in se še bolj oddaljil od scudetta

Parma po vodstvu z 2:0 le do točke

Italijansko prvenstvo, sobotne tekme 24. kola

Italijanski prvak Juventus se vse bolj oddaljuje od desetega zaporednega naslova. Tokrat je v 24. kolu na gostovanju v Veroni iztržil le neodločen izid 1:1.Torinčani so igrali v zelo oslabljeni zasedbi, manjkali soinVarovanciv takšni postavi niso bili sposobni slaviti zmage, na zadnjih petih ligaških tekmah jim je to uspelo le enkrat, v tem obdobju pa so osvojili le 5 izmed 15 točk in za vodilnim Interjem zaostajajo že za 7 točk.»Razočarani smo. Vedeli smo, da bo težka tekma. A smo zadeli, kar je bil najtežji del, nato pa nismo zadržali prednosti. Obstajajo majhni detajli, za katere mlajši nogometaši ne vedo, da lahko pomenijo pomembno razliko in vodijo do točk. Razmišljal sem o spremembi formacije in igri s štirimi branilci, vendar pa na klopi nisem imel ustreznega nogometaša za to. Tudi v napadu so nam manjkali igralci, ki bi znali zadržati žogo. Smo v težkem položaju, vendar se bomo poskušali znajti z igralci, ki jih imamo,« je po tekmi dejal Pirlo.Juventus je gostujočo tekmo sicer dobro začel in povedel v 49. minuti.je z uporabno žogo zaposlil, ta pa je dosegel 19. prvenstveni gol sezone.Verona je izenačila v 77. minuti, ko je z glavo zadel. Le devet minut kasneje so bili gostitelji na pragu zmage, a je ob streludobro posredoval vratarin žogo odbil v prečko.Moštvo Parme je tudi na šestnajsti zaporedni tekmi v vseh tekmovanjih ostala brez zmage, potem ko je proti Spezii igrala 2:2.Gostje so zapravili lepo priložnost za prekinitev črnega niza, saj so z golomainpo 25 minutah vodili z 2:0, vendar pa je za Spezio v drugem polčasu dvakrat zadel(52. in 72. minuta) ter svoji ekipi pomagal do točke.Pri Parmi je vso tekmo igral slovenski reprezentantSpezia - Parma 2:2 (Gyasi 52., 72.; Karamoh 17., Hernani 25.)Kurtić je za Parmo igral vso tekmoBologna - Lazio 2:0 (Mbaye 19. Sansone 64.)Verona - Juventus 1:1 (Barak 77.; Ronaldo 49.)