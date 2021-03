Južni sosedje brez dveh zvezdnikov?

Brez tekme s Sassuolom

Ivan Perišić utegne manjkati na tekmi s Slovenijo. FOTO: Yves Herman/Reuters

Hrvaška nogometna reprezentanca bo bližnje tekme proti Sloveniji, Cipru in Malti v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju 2022 morda igrala brez članov Interjain. Trenutno vodilna ekipa v serie A je svojim igralcem v primeru okužbe z novim koronavirusom prepovedala odhod na reprezentančne tekme.Poleg Perišića in Brozovića so bili na zadnjem testiranju pozitivni tudi nekdanji slovenski reprezentančni vratarinZasedba iz lombardijske prestolnice je po mestnem odloku morala prekiniti vse svoje aktivnosti v naslednjih štirih dneh ter odpovedala sobotno tekmo državnega prvenstva proti Sassuolu.Milanski Inter je v sporočilu za javnost zapisal, da bodo vsi člani vnovično testiranje opravili v ponedeljek, 22. marca. Slovenska nogometna reprezentanca bo 24. marca začela kvalifikacije za SP 2022. Ta dan bo v Stožicah gostila Hrvaško, tri dni kasneje bo v Sočiju igrala proti Rusiji, 30. marca pa v Nikoziji proti Cipru. V skupini H sta sicer še Slovaška in Malta.Hrvate na uvodu kvalifikacij čaka gostovanje v Sloveniji, naslednji dve tekmi pa bo igrala na Reki proti Cipru in Malti.