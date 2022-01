Južnoameričana Interju prinesla prva letošnjo lovoriko

Nogometaši italijanskega prvaka Interja iz Milana in pokalnega prvaka Juventusa so se v Milanu merili za superpokal. Tega so po podaljšku dobili Milančani z 2:1 (1:1, 1:1). Samir Handanović je branil celo tekmo za Inter in z njim osvojil svojo drugo lovoriko.

Torinčani, ki so igrali kar precej zdesetkani brez Mathijsa de Ligta, Juana Cuadrada, Federica Chiese, Danila in Wojciecha Szczesnyja, so povedli v 25. minuti, ko je z glavo zadel reprezentant ZDA Weston McKennie.

Inter je izenačil deset minut pozneje po enajstmetrovki Argentinca Lautara Martineza, zmagoviti gol pa je tik pred koncem podaljška dosegel Čilenec Alexis Sanchez.

Za Inter je to šesta tovrstna lovorika v desetem finalu, Juventus pa je v rekordnem 17. finalu ostal pri devetih naslovih.