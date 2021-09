Južnoameričani podprli Uefo

»Za organizacijo mundiala na vsaki dve leti ni športnega pojasnila«

V svetovni nogometni družini premlevajo možnosti za organizacijo svetovnega prvenstva na vsaki dve leti, s čemer bi prekinili sistem, ki je v veljavi od leta 1930 – zdaj organizirajo mundial na vsaka štiri leta – in je bil prekinjen le v letih 1942 in 1946 zaradi druge svetovne vojne. Kot je javno napovedal Fifin mož za ta projektbi lahko začeli na ta način organizirati svetovna prvenstva leta 2028, torej dve leti po turnirju svetovne elite 2026, ki bo gostoval v ZDA, Kanadi in Mehiki.Ideji Fife med drugimi ostro nasprotujejo tudi evropski klubi in Evropska nogometna zveza ( Uefa ), njen predsednik Aleksander Čeferin je omenil tudi možnost, da bi evropske reprezentance bojkotirale mundial, če bi ta postal tekmovanje s frekvenco dveh let. Zdaj so Evropejce pričakovano podprli tudi v nogometni zvezi Južne Amerike (Conmebol). Navsezadnje krovni hiši Uefa in Conmebol dobro sodelujeta, njuna predsednika pa sta stkala prijateljski odnos.»Za organizacijo mundiala na vsaki dve leti ni nobenega športnega pojasnila. Čeprav je Conmebol na neki točki dopuščal tovrstno spremembo, tehnična analiza razkriva, da to ni dobra možnost za tekmovalni koledar, ki je že zdaj prenatrpan s tekmami,« je zatrdil predsednik Conmebolain dodal: »Svetovno prvenstvo na vsaki dve leti bi razvrednotilo vrednost tega tekmovanja, dajmo raje prednost kakovosti pred kvantiteto.«Najbrž ni treba posebej poudarjati teže Evropejcev in Južnoameričanov na mundialu – če bi omenjeni zvezi ostali enotni in soglasni, bi bil morebiten mundial brez reprezentanc iz Evrope in Južne Amerike v resnici brez kakršne koli tržne vrednosti.